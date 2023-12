Ungewöhnlicher Restaurant-Service: Ohrfeigen zum Essen!

In der pulsierenden Stadt Nagoya, bekannt für ihre lebendige Gastronomieszene, hat ein Restaurant namens Sahihoko-ya eine ungewöhnliche Praxis eingeführt, die weltweit Aufsehen erregt. Hier bekommen Gäste nicht nur ihre Mahlzeiten serviert, sondern auch Ohrfeigen – und zwar so viele, wie sie bezahlen können.

Die kontroverse Praxis begann im Jahr 2012, als das Restaurant in wirtschaftlich schwierigen Zeiten nach neuen Wegen suchte, um Gäste anzulocken. Die Idee, Ohrfeigen als Teil des Service anzubieten, stammte von der Besitzerin des Lokals. Ursprünglich gab nur ein Mädchen Ohrfeigen, aber die Gäste genossen das so sehr, dass sie inzwischen eine Reihe weiterer Mädchen einstellen musste.

Eine Ohrfeige kostet etwas weniger als zwei Euro und wird von der Kellnerin ausgeführt – und das keineswegs sanft! Der Preis steigt auf 3,15 Euro, wenn Sie das Mädchen selbst auswählen. Ein aufgezeichnetes Video zeigt, dass die Kellnerinnen sich sehr bemühen, ihre fünf Finger richtig über die Wange zu legen. Einige Gäste bestellen sogar eine Reihe von Ohrfeigen und danken dann ihren „Dominas“ für die „Tracht Prügel“.

Die ungewöhnliche Praxis hat inzwischen auch internationale Aufmerksamkeit erregt. Chinesische Medien haben in letzter Zeit darüber berichtet, und ihre Beiträge wurden von zahlreichen Zeitungen in den Vereinigten Staaten und Europa aufgegriffen. Ohrfeigen werden auch gerne von weiblichen Gästen bestellt, und es scheint aus dem Beitrag hervorzugehen, dass es auch möglich ist, sie um Teilnahme am Schlagen zu bitten.