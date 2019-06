Unglaubliche Verwandlung: dieser Feschak war einmal eine Frau (GALERIE)

Teile diesen Beitrag:







Egal wo er hingeht, der junge Musiker Jaimie Wilson zieht die Blicke vieler Frauen auf sich. Allerdings wissen nur wenige, dass er als Frau zur Welt kam.



„Ich habe immer gewusst, dass ich anders bin, jedoch hatte ich keine Ahnung, was es bedeutet ein Transgender zu sein, da ich in einer konservativ-religiösen Familie aufgewachsen bin. Ich erinnere mich, dass ich bereits im Alter von fünf Jahren davon geträumt habe, ein Mann zu sein“, so Jaimie für Cosmopolitan.

Lesen Sie auch: Dragan aus Wien: „Mit 16 Jahren habe ich mich an Männer verkauft!“ Auf meiner Suche nach einem Interviewpartner traf ich zufällig in einem Schwulen-Café auf Dragan S.*, welcher mich an seiner Geschichte teilhaben ließ.

Als er 15 Jahre alt war, war es Jaimie dann endgültig klar, dass er eigentlich ein Mann ist. Da er dies seinen Eltern zuerst nicht klar machen konnte, outete er sich vor ihnen als lesbisch.

„Meine Mutter hat mir gesagt: ‚Es ist mir egal, dass dir Mädchen gefallen, aber musst du dich unbedingt wie ein Mann anziehen?‘ Meine sexuelle Orientierung war nicht das Problem, sondern vielmehr, wie ich mich anderen Menschen präsentiere“, so der 20-Jährige weiter.

Das Fass zum Überlaufen brachte Jaimie 2015, als er sich dazu entschied, eine Kurzhaarfrisur zu tragen. Seine Familie reagierte sehr negativ darauf und machten ihm das Leben zur Hölle. Jaimie flüchtete zu einem Freund, bei welchem er bis zum Mittelschulabschluss lebte.

„Ich glaube das Problem war, dass die Menschen in meiner Kleinstadt daran gewöhnt waren, ein hübsches Mädchen zu sehen. Als ich meine Geschlechtsumwandlung begann, dachten alle, ich sei verrückt geworden.“

Als er dann den Dokumentar Film über den Transmann Chaz Bono, dem Sohn von Sonny und Cher, sah, war es für ihn klar, dass er auch als Mann leben möchte. Im Internet informierte er sich über die verschiedenen Möglichkeiten und begann alsbald eine Hormontherapie.

Von großer Unterstützung waren die verschiedenen Transgender-Communitys auf den Sozialen Netzwerken, wo neben wichtigen Informationen auch Vorher-Nachher-Bilder von Geschlechtsumwandlungen zu sehen sind. Jaimie wurde dank der Fotos erst so richtig klar, was alles möglich ist und tankte so viel Kraft und Motivation, um sein Ziel zu erreichen.

Heute teilt der junge Musiker ähnliche Inhalte auf seinem Instagram-Profil, um anderen Transgender-Personen ein Vorbild zu sein. Jaimie zählt derzeit mehr als 350 Tausend Follower.

Die Fotogalerie findet ihr auf den nächsten Seiten!