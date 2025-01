Unsere Pizzakartons sind mit schädlichen Chemikalien belastet

Viele Pizzakartons sind mit schädlichen Chemikalien wie BPA und BPS belastet, die potenziell gesundheitsschädlich sind und sogar auf die Pizza übergehen können. Besonders Recyclingpapier, insbesondere Thermopapiere wie Kassenbons, spielt eine zentrale Rolle bei der Verunreinigung.

Eine aktuelle Untersuchung von Öko-Test wirft ein alarmierendes Licht auf die scheinbar harmlosen Pizzakartons, die unsere geliebte Pizza verpacken. Diese Verpackungen enthalten oft gesundheitsschädliche Chemikalien, die sogar auf die Pizza übergehen können.

Chemikalienbelastung

Wie die Untersuchung von Öko-Test zeigt, enthalten viele Pizzakartons die bedenklichen Chemikalien Bisphenol A (BPA) und Bisphenol S (BPS). Diese Stoffe gelten als potenziell gesundheitsgefährdend, da BPA im Verdacht steht, Fortpflanzungsstörungen und ein erhöhtes Brustkrebsrisiko zu verursachen. Trotz eines gesetzlichen Verbots für BPA und BPS in Lebensmittelverpackungen seit Januar 2025 wurden diese Chemikalien in neun von zehn getesteten Kartons nachgewiesen. Besonders besorgniserregend ist, dass in vier Fällen ein chemischer Übergang auf die Pizza festgestellt wurde, wobei die Kartons von L’Osteria zu den am stärksten belasteten zählen.

Schadstoffe im Recyclingpapier

Die Hauptquelle der Schadstoffe ist Recyclingpapier, insbesondere Thermopapiere wie Kassenbons und Parktickets, die durch Fehlentsorgung ins Altpapier gelangen. Diese Papiere enthalten hohe Mengen an BPA und BPS, die durch den Recyclingprozess in neue Pizzakartonagen und schlussendlich auf unsere Lebensmittel gelangen können.

Positive Beispiele

Eine Ausnahme bildet der Karton von Pizza Hut, der als einziger frei von BPA und BPS war. Öko-Test führt dies auf die Verwendung von Frischfaserpapier zurück, das keine recycelten Bestandteile enthält. Dies stellt jedoch eine ökologische Herausforderung dar, weil für die Herstellung mehr frisches Holz benötigt wird.