Unwetter am beliebten Urlaubsort: 6 Touristen umgekommen!

Im Norden Griechenlands sind in der Nacht auf Donnerstag mindestens sechs Personen gestorben, über 60 wurden verletzt.

Alle Todesopfer sollen Touristen gewesen sein, so das Staatsradio (ERT) unter Berufung auf den Zivilschutz und die Polizei. Besonders betroffen war die Halbinsel Chalkidiki, die derzeit viele Urlauber anlockt.

Die Feuerwehr berichtete von Stürmen und starkem Regenfall. „Ich habe so starke Winde noch nie erlebt“, so der Chef des Zivilschutzes, Charalambos Stergiadis. Über 500 Mal musste der Löschtrupp ausrücken um Menschen zu helfen. Die Regierung rief einen Notstand aus.

Krasses Unwetter in Chalkidiki, in 7 Minuten so viel Zerstörung 😥 #Unwetter #portesbeach #neapotidea pic.twitter.com/i0eAucp1JX

