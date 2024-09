Unwetter: Diese Mobilfunkanbieter schalten unlimitierte Daten & Minuten frei

Die jüngsten Unwetter in Österreich haben nicht nur massive Schäden angerichtet, sondern auch den Alltag vieler Menschen erheblich beeinträchtigt. In dieser schwierigen Situation bieten diese Mobilfunkanbieter eine wichtige Unterstützung für Betroffene und Helfer an.

Um die Kommunikation in dieser Notsituation zu erleichtern, haben die drei größten Mobilfunkanbieter beschlossen, die Daten- und Telefonie-Limits in ihren Tarifen vorübergehend aufzuheben. Alle Kunden von Magenta und Drei, sowohl Privat- als auch Geschäftskunden, erhalten bis einschließlich 20. September kostenlos unbegrenztes Datenvolumen und Freiminuten innerhalb von Österreich. A1 geht einen Schritt weiter und bietet diese Erleichterungen bis zum 22. September an, einschließlich der Kunden der Tochtermarke bob.

Unterstützung für Betroffene und Helfer

Diese Maßnahmen sollen sicherstellen, dass sowohl die Einsatzkräfte als auch die betroffenen Personen in den vom Sturm und Hochwasser schwer getroffenen Gebieten effektiv kommunizieren können. Die Möglichkeit, unbegrenzt Anrufe zu tätigen und Daten zu nutzen, ist gerade in solchen Krisensituationen von unschätzbarem Wert. Während Magenta und Drei ihre Netze stabil halten konnten, kämpft A1 derzeit mit einigen Ausfällen. Laut einer Mitteilung auf der A1-Website sind mehrere Mobilfunksender im Raum St. Pölten wegen der starken Niederschläge ausgefallen. Dies betrifft sowohl den Mobilfunk- als auch den Internet- und Festnetzbetrieb. Ein Technikteam arbeitet intensiv daran, diese Probleme schnellstmöglich zu beheben.

Zusätzlich zu den technischen Erleichterungen gibt es auch Möglichkeiten zur finanziellen Unterstützung. Über das A1-Spendentelefon (0800 6642024) und die Plattform „Österreich hilft Österreich“ können Spenden geleistet werden, um den Betroffenen der Unwetter zu helfen.