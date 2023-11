Urlaub auf Kosten des Chefs: Einladung zu Mitarbeiterbindung und Teamstärkung (VIDEO)

Anel Kunic, der 35-jährige Direktor eines erfolgreichen Unternehmens für elektronische Geräte in Bugojno, hat seine Mitarbeiter zu einem kollektiven Jahresurlaub in Ägypten eingeladen. Eine ungewöhnliche Entscheidung, die zeigt, wie Kunic seine Unternehmensphilosophie lebt und wie diese sich auf das Geschäft und die Mitarbeiter auswirkt.

Anel Kunic ist kein gewöhnlicher Direktor. Mit 35 Jahren leitet er ein erfolgreiches Unternehmen in Bugojno, das sich auf elektronische Geräte spezialisiert hat und in kurzer Zeit zum Marktführer in der Region und darüber hinaus geworden ist. Doch was Kunic von anderen Unternehmern unterscheidet, ist seine Philosophie und Arbeitsweise.

„Ich sage nie „das sind meine Arbeiter“, das sind meine Jungs, wir respektieren uns gegenseitig, wie eine Familie, bei uns gibt es keinen Eigentümer, Arbeiter, Direktor, das heißt, ich bin immer der erste mit ihnen auf dem Feld, ich würde meine Arbeiter nie dorthin schicken, wo ich nicht hingehen würde, ich gehe zuerst als Führer, dann folgen sie mir“, erzählt Kunic im Interview mit dem Youtube-Kanal Srednja Bosna Danas.

Diese Philosophie hat sich in den vier Jahren, in denen das Unternehmen existiert, bewährt. Noch nie hat ihm jemand gekündigt. Kunic bemüht sich, die Mitarbeiter, die er hat, zu behalten und zu belohnen. So hat er kürzlich seine fünf Mitarbeiter zu einem kollektiven Jahresurlaub in Ägypten eingeladen.

„Die Mitarbeiter wussten, dass sie in den kollektiven Jahresurlaub gehen würden, aber sie konnten nicht sofort ein Ziel vereinbaren. Ob sie nach Dubai, in die Türkei gehen sollten, und ich habe vorgeschlagen, dass es das Meer sein sollte“, sagt Kunic.

Die Entscheidung fiel auf Ägypten, ein Land, das Kunic und seine Frau vor vier Jahren besucht hatten und das seiner Meinung nach viele schöne Erinnerungen und Ereignisse bieten kann. „Wir waren auf Safari, beim Tauchen mit Haien, in Wasserparks“, erzählt Kunic. Und auch die Flugtickets für seine Mitarbeiter hat er bezahlt.

Kunic ist stolz darauf, dass sein Unternehmen auch in seiner Abwesenheit reibungslos funktioniert. Wenn ich mein Unternehmen verlasse, und das ist mir sehr wichtig, können die Jungs ungestört arbeiten, ich muss niemanden anrufen, niemanden ermahnen, das ist heute schwer zu finden“, sagt er. Anel Kunic ist ein Beispiel dafür, wie eine starke Unternehmenskultur und eine ungewöhnliche Führungsphilosophie zum Erfolg führen können.