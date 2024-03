So kannst du den Vatikan durch den Hintereingang besuchen (VIDEO)

Es gibt einen Ort in Rom, an dem die Zugehörigkeit zur deutschen Sprachgemeinschaft unerwartete Pforten öffnet. Abseits der berühmten Sehenswürdigkeiten des Vatikanstaats verbirgt sich ein kleines Paradies, das nur einem ausgewählten Publikum zugänglich ist: der Campo Santo Teutonico (Friedhof der Deutschen und der Flamen).

Die sakrale Ruhestätte Campo Santo Teutonico hat für deutschsprachige Besucher eine besondere Zugangsmöglichkeit – quasi einen Hintereingang, der dem Trubel der ewigen Stadt für einen Moment entflieht. Doch diese kleine Oase hat ihre Zeitfenster und Regeln; nur wer sie kennt und das richtige Stichwort parat hat, kann den versteckten Ort betreten.

Der spezielle Zugang

Links hinter den imposanten Kolonnaden des Petersplatzes, bewacht von der farbenfrohen Schweizergarde, wartet das „Arco delle campane“ auf Besucher, die in wohlformuliertem Deutsch um Einlass zum Campo Santo Teutonico bitten. Von 7 bis 12 Uhr offen, an manchen Tagen jedoch durch päpstliche Veranstaltungen versperrt, bietet dieses Tor die Gelegenheit, die langen Warteschlangen zu umgehen und einen einzigartigen Teil des Vatikans zu erkunden. ACHTUNG! Der Zugang ist den ganzen August komplett gesperrt!

(FOTO: wikimedia/Geobia)

Oase und das stille Gedenken

Der Pfad hinter dem Tor führt an der imposanten Silhouette des Petersdoms vorbei und offenbart unvermittelt eine Welt, in der Geschäftigkeit und Stille nebeneinander existieren. Hier, wo geschäftige Männer und Frauen in Anzügen ihrem Alltag nachgehen, wird deutlich, dass der Vatikan nicht nur ein spirituelles Zentrum, sondern auch ein florierendes Unternehmen ist. Doch all die eiligen Schritte und strengen Blicke der Sicherheitskräfte verblassen, sobald man den Friedhof selbst betritt.

Umgeben von hohen Mauern, entfaltet sich auf dem Campo Santo Teutonico eine Szenerie der Besinnung, die seit dem 14. Jahrhundert Pilgern die letzte Ruhe gewahrt. Zwischen blühenden Sträuchern und antiken Grabplatten verliert sich das Gedächtnis der Hektik und das Gedenken an das Leben nimmt seinen würdevollen Platz ein. Es ist ein Ort, an dem Tragik und Schönheit, wie beim Grab des jungen Alexis, Hand in Hand gehen und den Besuchern tiefgreifende Eindrucke hinterlassen.

Mitarbeiter und Besucher

Nicht nur Reisende, sondern auch Angestellte des Vatikans nutzen den Campo Santo als Ruckzugsraum, um die besondere Atmosphäre für eine Auszeit oder ein stilles Gebet zu nutzen. Neben der Kirche Santa Maria della Pieta, in der singende Nonnen für eine akustische Untermalung der Stille sorgen, findet Montag bis Samstag der deutsche Gottesdienst statt.

Wer also das nächste Mal als deutschsprachiger Besucher in Rom weilt, sollte sich die Chance nicht entgehen lassen, diesen besonderen Ort der Ruhe und des Andenkens zu besuchen.