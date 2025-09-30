Urlaubs-Trick 2026: Wie du aus 25 Tagen satte 56 freie machst

Clevere Urlaubsplanung zahlt sich 2026 besonders aus: Mit nur 25 Urlaubstagen können Berufstätige ihre Freizeit auf 56 Tage verlängern – die besten Zeitfenster im Überblick.

Mit nur 25 Urlaubstagen können Berufstätige im Jahr 2026 ihre freie Zeit auf beeindruckende 56 Tage ausdehnen. Besonders ergiebig zeigt sich dabei die Zeitspanne vom 23. Mai bis 7. Juni, in der acht strategisch platzierte Urlaubstage eine 16-tägige Auszeit rund um die Feiertage Pfingsten und Fronleichnam ermöglichen.

Auch der Feiertag Christi Himmelfahrt am Donnerstag, 14. Mai bietet attraktives Potenzial: Wer am Freitag, 15. Mai einen Urlaubstag einlöst, genießt bereits ein viertägiges Wochenende.

Für die optimale Nutzung des Pfingstmontags am 25. Mai empfiehlt sich die Investition von vier Urlaubstagen zwischen dem 26. und 29. Mai – so entstehen neun freie Tage am Stück.

Für die Winterzeit empfiehlt sich besonders der Zeitraum zwischen dem 21. Dezember 2026 und dem 6. Jänner 2027 – mit zehn Urlaubstagen lassen sich 19 freie Tage am Stück realisieren, ideal für ausgedehnte Winterferien oder eine Fernreise.

Optimale Kombinationen

Zusätzliche günstige Kombinationsmöglichkeiten bieten sich zum Jahreswechsel: Zwischen Neujahr und Heilige Drei Könige (1. bis 6. Jänner 2027) ergeben bereits zwei Urlaubstage sechs freie Tage. In der Osterzeit rund um den Ostermontag am 6. April und Karfreitag am 3. April können mit vier Urlaubstagen zwischen dem 4. und 12. April neun freie Tage gewonnen werden. Auch Mariä Empfängnis am 8. Dezember eignet sich hervorragend für eine vorweihnachtliche Auszeit.

Regionale Unterschiede beachten

Zu beachten ist, dass einige Feiertage regional unterschiedlich gehandhabt werden – etwa St. Josef am 19. März in Tirol und der Steiermark oder St. Rupert am 24. September in Salzburg. Diese regionalen Feiertage bieten zusätzliche Möglichkeiten für verlängerte Wochenenden. Eine vorausschauende Planung ist daher ratsam.

Wie man durch geschickte Nutzung von Fenstertagen das Maximum an Erholungszeit erreicht, zeigt „Urlaubsguru“ in seiner Übersicht.