Jeder Österreicher hat 45.000 Euro Schulden!

Die Schuldenuhr tickt immer schneller: Österreichs Staatsverschuldung klettert auf 412 Milliarden Euro, während jeder Bürger rechnerisch mit fast 45.000 Euro in der Kreide steht.

Österreichs Staatsschulden erreichten im ersten Halbjahr 2025 einen neuen Rekordwert. Die Statistik Austria veröffentlichte am Dienstag die aktuellen Zahlen, wonach die Gesamtverschuldung auf über 412 Milliarden Euro angewachsen ist. Dies bedeutet einen Zuwachs von 17,5 Milliarden Euro seit Ende 2024. Das Haushaltsdefizit belief sich in den ersten sechs Monaten auf 13,3 Milliarden Euro, was 5,3 Prozent der Wirtschaftsleistung entspricht.

Für das Gesamtjahr peilt die Bundesregierung ein Defizit von 4,5 Prozent an. Dieses Ziel erscheint laut oe24 noch realistisch, da traditionell mehr Ausgaben in die erste Jahreshälfte fallen und verschiedene Sparmaßnahmen erst seit Mitte des Jahres wirksam werden.

Steigende Staatsausgaben

„In der ersten Jahreshälfte 2025 sind die Staatseinnahmen im Vorjahresvergleich zwar um 3,2 % gestiegen, gleichzeitig haben sich die Staatsausgaben mit einem Plus von 4,1 % aber noch stärker erhöht. Dabei haben insbesondere die monetären Sozialleistungen und die Löhne und Gehälter im öffentlichen Dienst die Ausgaben wachsen lassen. Daraus resultiert ein Finanzierungsdefizit des Staates von 13,3 Mrd. Euro oder 5,3 % des BIP“, erläuterte Manuela Lenk, fachstatistische Generaldirektorin der Statistik Austria, in einer Pressemitteilung.

Die Pro-Kopf-Verschuldung stieg im ersten Halbjahr auf 44.809 Euro an, was einem Anstieg von 1.884 Euro gegenüber dem vierten Quartal 2024 entspricht. Zum Vergleich: Vor etwa zehn Jahren betrug die Staatsverschuldung pro Einwohner noch rund 30.000 Euro.

Schuldenquote steigt

Ende des zweiten Quartals betrug die Schuldenquote, also das Verhältnis zwischen Staatsschulden und Wirtschaftsleistung, 82,3 Prozent. Der Anstieg der öffentlichen Ausgaben ist hauptsächlich auf höhere monetäre Sozialleistungen (plus 3,3 Milliarden Euro) sowie gestiegene Personalkosten im Staatsdienst (plus 1,3 Milliarden Euro) zurückzuführen.

Zusätzlich stiegen die Zinszahlungen im ersten Halbjahr um 15,5 Prozent auf insgesamt 3,9 Milliarden Euro. Diese Entwicklung ist vor allem auf die gestiegenen Zinsen am Kapitalmarkt zurückzuführen, die den Staat bei der Refinanzierung seiner Schulden teurer zu stehen kommen.