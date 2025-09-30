Mysteriöser Bargeld-Fund: Vier Laster krachen im Tunnel zusammen

Nach einem Unfall mit vier Lastwagen und einem PKW im Tunnel Vösendorf auf der S1 hat das Landeskriminalamt Niederösterreich Ermittlungen aufgenommen. Bei dem Vorfall auf der Wiener Außenring Schnellstraße am vergangenen Freitag wurde eine Person verletzt. Fünf Feuerwehreinheiten waren im Einsatz und löschten einen Brand, der bei zwei der Lastkraftwagen ausgebrochen war. Der Unfall verursachte einen kilometerlangen Stau und führte zu einer stundenlangen Sperre des Tunnels in Richtung Schwechat.

Ungewöhnlicher Fund

Besondere Aufmerksamkeit erregt ein ungewöhnlicher Fund: In einem der verunfallten Lastwagen befanden sich Geldscheine, die durch den Aufprall sichtbar wurden. Wie die „Kronen Zeitung“ berichtet, entdeckten Einsatzkräfte während der Aufräumarbeiten in einem Sattelzug „lose flatternde, zuvor gestapelte Euroscheine“. Laut ORF Niederösterreich waren die Banknoten in Kisten verpackt, von denen einige bei der Kollision zerbrochen sein dürften.

Behördliche Ermittlungen

Die Behörden untersuchen nun, ob es sich bei dem transportierten Bargeld möglicherweise um Schmuggelware handelt. Das Landeskriminalamt Niederösterreich bestätigte, dass die Ermittlungen zum Bargeldfund weiterhin andauern und geprüft wird, ob es sich bei den sichergestellten Euroscheinen um Schmuggelware handelt.

