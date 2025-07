Urlaubskasse geplündert: So viel shoppen Österreicher im Ausland

Urlaubszeit ist Shoppingzeit: Österreicher geben im Schnitt 360 Euro für Einkäufe während ihrer Reisen aus. Supermärkte und Wochenmärkte profitieren besonders.

Österreicherinnen und Österreicher lassen im Urlaub durchschnittlich 360 Euro in Geschäften liegen. Dies geht aus einer vom Handelsverband in Auftrag gegebenen Befragung von mehr als 1.000 Personen hervor. HV-Geschäftsführer Rainer Will bezeichnete die Sommerurlaubszeit am Montag in einer Aussendung als „goldene Zeit für stationäre Händler in den Tourismusregionen“. Etwa jeder zweite Befragte gab an, in diesem Sommer bereits verreist zu sein oder noch eine Reise zu planen.

Einkaufsverhalten im Urlaub

„Unsere Branche profitiert dabei sowohl von den heimischen Gästen, als auch von den 26 Millionen ausländischen Touristen, die ihren Sommerurlaub in Österreich verbringen“, so Will. Die Umfrage zeigt, dass Urlauber besonders häufig in Supermärkten einkaufen (47 Prozent), dicht gefolgt von Wochenmärkten (46 Prozent) sowie Geschäften und Boutiquen in Innenstädten (43 Prozent).

Als Hauptmotive für ihre Einkäufe nannten die Befragten vor allem das Entdecken neuer Produkte sowie den Erwerb von Geschenken und Souvenirs für Angehörige und Freunde.

Kaufkraftunterschiede im Ausland

Österreichische Urlauber profitieren im Ausland unterschiedlich stark von ihrer Kaufkraft. In osteuropäischen Ländern und der Türkei erhalten sie für 100 Euro nahezu doppelt so viele Waren und Dienstleistungen wie in der Heimat. Auch im beliebten Reiseziel Kroatien liegt das Preisniveau etwa ein Fünftel unter dem österreichischen. Ganz anders sieht es in Nordeuropa aus: In Island beispielsweise liegt das Preisniveau für österreichische Touristen um 56 Prozent über dem heimischen Durchschnitt.

Ausländische Touristen geben mehr aus

Im Vergleich dazu sind die Ausgaben ausländischer Gäste in Österreich deutlich höher. Deutsche Touristen – die größte Besuchergruppe – geben laut aktuellen Erhebungen pro Person und Reise durchschnittlich 1.283 Euro aus, was einem Anstieg von 11 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Bei Kurzreisen liegt der Durchschnittswert bei 422 Euro pro Person und damit immer noch über den Shopping-Ausgaben österreichischer Urlauber im Ausland.