Valentinstag in Wien: 5 romantische Restaurant-Tipps

Für einen romantischen Abend zu zweit in einem schönen Ambiente gibt es in Wien unzählige Möglichkeiten, die vielfältige Lokalauswahl der Stadt erfüllt nahezu jeden Wunsch. KOSMO hat einige Tipps zum Valentinstag.

Marengo, Pohlgasse 30, 1120 Wien

Seit über 28 Jahren verwöhnt das Grill-Restaurant Marengo seine Gäste an der gleichen Adresse mit den köstlichsten Balkan-Spezialitäten aus regionalem Anbau. Das Lokal ist längst nicht mehr nur ein Hotspot für Balkanesen, sondern auch ein fester Bestandteil der Wiener Restaurant-Szene, besonders wenn es um Cevapi und Grillplatten geht. Wenn ihr nach einem romantischen Abend zu Valentinstag sucht, könnte Marengo die perfekte Wahl sein. Genießt euren Abend bei köstlichem Essen in diesem etablierten Restaurant, das mit authentischem Charme und exzellentem Service aufwartet. Marengo verspricht nicht nur kulinarische Höhepunkte, sondern auch eine romantische Atmosphäre für einen gelungenen Valentinsabend.

Café Français, Währinger Straße 6-8, 1090 Wien

Für einen romantischen Valentinstag ist natürlich ein französisches Restaurant ideal. Das Café Francais in der Währingerstraße kombiniert französisches Flair mit modernem, lichtdurchflutetem Design. Die Küche überzeugt durch frische und herausragende Zubereitung, wobei auch Vegetarier hier genügend Auswahl finden. Übrigens gibt es ein weiteres Lokal in der Johannesgasse beim Stadtpark. Genießt euer Essen! Bon Appétit!

57 Restaurant, Donau-City-Straße 7, 1220 Wien

Wie wäre es, euren Valentinstag mit einer Extraportion Romantik im 57 Restaurant zu verbringen? Die Atmosphäre verspricht Gemütlichkeit und Eleganz zugleich. Die entspannte Lounge-Musik und die saisonalen internationalen Köstlichkeiten schaffen das perfekte Setting für ein besonderes Erlebnis hoch über den Dächern von Wien.

Gönnt euch den krönenden Abschluss des Abends mit einem handverlesenen Lieblingscocktail von unserer Bar, während ihr die spektakuläre Aussicht auf 220m Höhe von der Terrasse aus genießt. Der romantische Sonnenuntergang bildet die perfekte Kulisse für einen unvergesslichen Moment zu zweit.

The Bank Brasserie & Bar, Bognergasse 4, 1010 Wien

In der historischen Kassenhalle des ehemaligen Bankgebäudes Am Hof wird heute nicht mehr eifrig Geld gezählt, sondern fein geschmaust: The Bank Brasserie & Bar, Teil des Park Hyatt Vienna, lädt ein. Als Treffpunkt „für Wiens Kosmopoliten“ ist es die perfekte Wahl für alle, die sich einen Hauch von Luxus und Flair gönnen möchten. Das prachtvolle Jugendstilambiente des Raumes, geprägt von Marmor und bunten Glasfenstern, sowie die dezente Live-Klaviermusik im Hintergrund schaffen eine romantische Atmosphäre. Genießt euren Valentinstag mit einem hochwertigen Angebot, das die Sinne verwöhnt und für einen unvergesslichen Abend sorgt.

Madera, Klosterneuburger Straße 64, 1200 Wien

Wenn ihr italienisches Essen liebt und euch ein herrlich-romantisches (leicht kitschiges) Ambiente für den Valentinstag wünscht, dann ist das Madera genau das Richtige für euch. Dieses Lokal verspricht seinen Gästen „die „Toskana“Italien vor der Haustüre“. Neben der umfangreichen Speisekarte könnt ihr euch auf stets wechselnde Wochenkarten mit saisonalen Gerichten freuen. Lasst euch von einem romantischen Abend verzaubern, bei dem ihr nicht nur köstliches Essen, sondern auch eine entspannte Atmosphäre genießen könnt. Madera schafft die ideale Kulisse für einen unvergesslichen Valentinsabend.