Vergewaltigung in Ottakring: Polizei sucht weitere Opfer! (FOTO!)

Ende Juli wurde im 16. Bezirk ein 43-Jähriger festgenommen, der in unversperrte Wohnungen eingedrungen ist und Frauen vergewaltigt haben soll. Beamte suchen nun nach weiteren Opfern des Mannes.

Der Täter wurde am 24. Juli, laut ORF Bericht, in der Nähe der Wiener Mariahilfer Straße festgenommen. Zuvor soll er am 22. und 23. Juli zwei Frauen Anfang 60 vergewaltigt und eine davor auch bestohlen haben.

Laut Polizei soll der haitistämmige Mann vor der Tat am 23. Juli in weitere Wohnungen eingedrungen, dort aber von Mietern verscheucht worden sein. Am gleichen Tag soll er auch in einer Parkgarage im 15. Bezirk Kennzeichentafeln eines abgestellten Fahrzeugs entwendet haben.



