Vergewaltigungsversuch im Stiegenhaus: Nachbar wird zum Helden

Eine 32-jährige Frau erlebte am späten Freitagabend bedrohliche Momente in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus. Ein unbekannter Mann folgte ihr unbemerkt und drang hinter ihr in das Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses ein. Dort kam es gegen 22.30 Uhr zu dem Übergriff.

„Er packte sie und versuchte, sie zu küssen. Dabei zerrte er auch an ihrem Kleid und dem Kopftuch„, erklärte Polizeisprecher Markus Dittrich den Vorfall. Die Frau reagierte geistesgegenwärtig mit lauten Hilferufen. Ein Hausbewohner wurde auf die Situation aufmerksam, öffnete seine Wohnungstür und verscheuchte dadurch den Angreifer, der daraufhin die Flucht ergriff.

📍 Ort des Geschehens

Täterfahndung läuft

Nach dem Vorfall informierte die Betroffene ihren Ehemann, der umgehend die Polizei verständigte. Die Behörden fahnden nun nach dem Täter. Er wird als etwa 35 Jahre alt und rund 1,70 Meter groß beschrieben, mit normaler Statur. Auffällig sind seine schwarzen Haare, die in der Mitte länger und an den Seiten kurz geschnitten sind, sowie sein kurzer schwarzer Bart.

Der Mann hat einen dunkleren Hautton und trug zum Tatzeitpunkt ein weißes Hemd mit schwarzen Aufdrucken sowie eine kurze beigefarbene Hose.

Hinweise zum Vorfall nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 01/31310-25300 oder in jeder Polizeidienststelle entgegen – auf Wunsch auch anonym.