Vergiftete Süßigkeiten im Feriencamp: Gab Pensionist Kindern Schlafmittel-Bonbons?

Ein 76-jähriger Mann steht unter Anklage wegen vorsätzlicher Kindesmisshandlung, nachdem mehrere Teilnehmer eines Sommercamps in England gesundheitliche Probleme entwickelten. Die Ermittlungsbehörden gehen dem Verdacht nach, dass der Beschuldigte Süßwaren mit Sedativa (Beruhigungsmittel) kontaminiert haben könnte.

Bei dem Angeklagten handelt es sich um Jon Ruben, dessen Verbindung zur Ferieneinrichtung von den Behörden noch nicht im Detail veröffentlicht wurde. Er befindet sich derzeit in Untersuchungshaft und verweigert jede Stellungnahme zu den Anschuldigungen.

Betroffene Kinder

Der Zwischenfall trug sich am vergangenen Sonntag in Stathern in Leicestershire zu. Acht Jungen zwischen acht und elf Jahren sowie ein Erwachsener mussten medizinisch versorgt werden, konnten die Klinik jedoch mittlerweile wieder verlassen. Nach ersten Hinweisen auf eine mögliche Vergiftung nahmen die Beamten den 76-Jährigen am darauffolgenden Tag fest.

📍 Ort des Geschehens

Ermittlungen und Betreuung

Die Ermittlungen werden von der East Midlands Major Investigations Unit geführt, die den Fall als komplex und sensibel einstuft. Die Polizei Leicestershire arbeitet eng mit Kinder- und Sozialdiensten zusammen, um die weitere Betreuung und Sicherheit der betroffenen Kinder zu gewährleisten. Für Hinweise aus der Bevölkerung wurde ein öffentlicher Meldekanal eingerichtet.

Gerichtliches Verfahren

Janine McKinney, leitende Staatsanwältin für die Region East Midlands, beschrieb den Vorfall als äußerst belastend für die lokale Gemeinschaft, vor allem für die betroffenen Kinder und deren Familien. Bei seinem ersten Gerichtstermin beschränkte sich der Angeklagte darauf, lediglich seine Personalien zu bestätigen. Ruben bleibt bis zur Hauptverhandlung in Untersuchungshaft.

Die Hauptverhandlung ist für Ende August angesetzt.