Verkehrschaos droht: Baby-Messe und Derby legen Wien lahm

Babys und Fußball sorgen am Wochenende für Hochbetrieb in Wien. Die Stadthalle lockt tausende Eltern, während das Derby zwischen Austria und Rapid die Fans elektrisiert.

Von Freitag bis Sonntag verwandelt sich die Wiener Stadthalle D in ein Paradies für werdende und frischgebackene Eltern. Die „Baby-Expo“, Österreichs größte Fachmesse rund um Babythemen, öffnet ihre Pforten. Mehr als 100 Aussteller präsentieren ihre Produkte und Dienstleistungen zu Schwangerschaft, Geburt und Babybedarf.

Die Veranstalter rechnen mit einem Besucherandrang von etwa 20.000 Personen. Anreisende haben zahlreiche Möglichkeiten, die Stadthalle zu erreichen: Die U-Bahn-Linie U6 sowie die Straßenbahnlinien 6, 9, 18, 52 und der Bus 48A halten in unmittelbarer Nähe. Autofahrer können die Stadthallengarage oder die Märzparkgarage nutzen.

Der ARBÖ warnt allerdings vor erhöhtem Verkehrsaufkommen, besonders auf der Hadikgasse, Gablenzgasse, Märzstraße und am Neubaugürtel im Bereich des Urban-Loritz-Platzes. Besucher sollten beachten, dass die Kurzparkzone rund um die Stadthalle auch am Wochenende von 9 bis 22 Uhr gilt, mit einer maximalen Parkdauer von zwei Stunden.

Zusätzlich zur Baby-Expo finden zeitgleich die Wildstyle & Tattoo Messe, die ihr 30-jähriges Jubiläum feiert, sowie das zehnjährige European Street Food Festival mit freiem Eintritt statt. Am Samstagabend lockt zudem das Konzert „The Music of Der Herr der Ringe, Der Hobbit & Die Ringe der Macht“ zahlreiche Besucher in die Stadthalle, was die Verkehrssituation weiter verschärfen dürfte.

⇢ Pendler-Chaos ab morgen: Tunnel in Salzburg bis Mittwoch dicht



Wiener Fußballderby

Am Sonntag steht ein weiteres Großereignis in Wien bevor: Das traditionsreiche Wiener Fußballderby geht in die 30. Runde der laufenden Bundesliga-Saison. Der Tabellenzweite FK Austria Wien trifft auf den fünftplatzierten Stadtrivalen SK Rapid Wien. Anpfiff in der Generali-Arena ist um 17 Uhr.

Die Verkehrsexperten des ARBÖ empfehlen für die An- und Abreise die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel, insbesondere die U-Bahn-Linie U1 mit Halt „Altes Landgut“ sowie die Buslinien 15A, 68A und 68B. Obwohl keine kilometerlangen Staus oder stundenlange Verzögerungen zu erwarten sind, sollten Verkehrsteilnehmer dennoch etwas mehr Zeit einplanen – vor allem auf der Südosttangente (A23), an den Auf- und Abfahrten zum Verteilerkreis Favoriten sowie am Verteilerkreis selbst.

Verkehrsteilnehmer sollten dennoch etwas mehr Zeit einplanen.