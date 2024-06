Verletzter Djokovic kämpft sich ins Viertelfinale

Novak Djokovic nutzte in einem epischen Fünf-Satz-Drama seine Erfahrung, den jungen Argentinier Francisco Cerundolo auf den Courts von Roland Garros in die Schranken zu weisen.

Der 37-jährige Djokovic, gegenwärtig die Nummer eins der Weltrangliste, kämpfte sich trotz einer Verletzung und der damit verbundenen Herausforderungen zu seinem 370. Sieg in einem Grand-Slam-Match – ein Rekord, der seinen Platz in den Tennisannalen untermauert.

Ein Kampf gegen Widrigkeiten

Djokovics Triumphweg schien zunächst ungetrübt, bis ein Zwischenfall im zweiten Satz die Partie ins Wanken brachte. Eine unglückliche Knieverdrehung zwang ihn zur sofortigen Behandlung, die sein gewohnt souveränes Spiel merklich beeinträchtigte. „Es ist gerade eben passiert,“ erklärte der sichtlich geplagte Djokovic dem Physiotherapeuten.

Neben seiner körperlichen Verfassung gab Djokovic auch der Beschaffenheit des Spielfelds eine Mitschuld an seiner Verletzung. Er hielt das Spielfeld für uneben und damit nicht den Standards entsprechend. Eine Beschwerde beim Supervisor Wayne McKewan führte zu einem hitzigen Austausch über die Zuständigkeiten und die Einschätzungen hinsichtlich der Qualität des Platzes.

Regeländerungen und Publikumsreaktionen

Eine Änderung der Regularien steht Djokovic in diesem Augenblick zusätzlich im Weg: Nur eine medizinische Behandlung durch einen Arzt während des gesamten Matches ist erlaubt, was seine Möglichkeiten, mit der Verletzung umzugehen, stark einschränkt. Zusätzlich sah sich der Tennisprofi mit Störungen durch das Publikum konfrontiert, was seinen Weg zum Sieg noch beschwerlicher machte.

Lesen Sie auch: 5 Gründe, warum viele Novak Djokovic hassen! Hier sind fünf mögliche Gründe, warum einige Tennisfans und Sportbegeisterte Novak Djokovic nicht mögen:

Altersrekord gebrochen: Djokovic ist älteste Nummer 1! Tennisikone Novak Djokovic bricht den Rekord als älteste Nummer 1 der Weltrangliste und setzt neue Bestmarke.

Ärzte rätseln: Verletzung von Tennis-Ass Djokovic seltenes Phänomen? Der Direktor der Australian Open, Craig Tiley, bestätigte, dass Novak Djokovic große Probleme mit seiner Oberschenkelverletzung hatte, aber es gibt immer

Schmerz und Triumph

Trotz aller Widrigkeiten ließ sich Djokovic nicht unterkriegen. In den späteren Sätzen, gestärkt durch Schmerzmittel, fand er zu seiner gewohnten Form zurück und drehte das Match spektakulär. Im fünften Satz, trotz eines weiteren Sturzes und einer Schürfwunde am Knie, behielt er die Oberhand.

Nach dem Match, das er in beeindruckender Manier für sich entschied, dankte Djokovic auf Französisch dem Publikum für dessen Unterstützung und gab sich bescheiden: „Wie ich das Match letztlich gewonnen habe, weiß ich selbst nicht.“

Dieser Sieg gegen Cerundolo ist mehr als nur ein weiterer Markstein in seiner beeindruckenden Karriere; er symbolisiert die Hartnäckigkeit und den unerbittlichen Willen des serbischen Champions, sich auch unter härtesten Bedingungen durchzusetzen.