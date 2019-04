Vermisst: Junge Frau aus Novi Sad ist in Wien verschwunden!

Nataša Radovanović wird seit Samstag vermisst. Die junge Frau aus der serbischen Stadt Novi Sad verschwand in der Wiener Innenstadt. Die Polizei und Familie bitten um Hinweise!

Auf der Facebook-Seite „Nestala Nataša Veselinović Radovanović“ suchen Angehörige derzeit nach einer jungen Frau. Sie sei bereits am Samstag in der Wiener Innenstadt verschwunden.

Insidern zufolge besuchte sie Wien mittels einer Touristen-Agentur. Als sich die Gruppe traf, um wieder abzureisen, erschien die junge Frau nicht am vereinbarten Ort.

So heißt es weiter: „Am Samstag 30.03.2019. im Zentrum von Wien, in der Nähe der Maria-Hilfe-Straße, verschwand das Mädchen Nataša Radovanović, wonach sie ihre Spur verlor. Ihre Familie und Freunde fragen Sie nach Informationen, die Natasha helfen könnten, sie zu finden. Wenn Sie es irgendwo gesehen haben, rufen Sie die Polizei oder diese Nummer +436643916580 an. Sie trug eine Lederjacke und Jeans.“