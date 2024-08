Verstärkung für Jokic? Nuggets überlegen einen weiteren Serben zu verpflichten

Nach dem Gewinn der NBA-Meisterschaft 2023 hatten Nikola Jokic und die Denver Nuggets hohe Erwartungen für die Saison 2024. Doch das Team scheiterte bereits in der zweiten Runde der Playoffs an den Minnesota Timberwolves. Die bisherige Offseason verlief gemischt.

Auf der einen Seite der Abgang von Kentavious Caldwell-Pope, auf der anderen Seite die Verpflichtung von Russell Westbrook. Nun scheint Denver ein Auge auf einen weiteren Backcourt-Spieler geworfen zu haben – einen, der eine enge Verbindung zu Jokic hat.

Dynamischer Reservespieler

Jamal Murray hat sich fest als Starting Point Guard etabliert, doch die Frage nach wertvollen Minuten von der Bank bleibt bestehen. Westbrook, ein ehemaliger MVP, könnte wie schon bei den Los Angeles Clippers als dynamischer Reservespieler agieren. Trotzdem zeigt sich das Team interessiert an einem Spieler, der eine besondere Beziehung zu Jokic pflegt: Vasilije Micic.

Vasilije Micics Weg in die NBA

Micic spielt derzeit für die Charlotte Hornets und hat sich kürzlich eine olympische Bronzemedaille mit der serbischen Nationalmannschaft gesichert. Seine Verbindung zu Jokic geht bis in die Zeit zurück, als sie gemeinsam für den Club Mega in Belgrad spielten. Micic wechselte später zu Bayern München, während Jokic ein Jahr später zu den Nuggets ging.

Finanzielle Hürden

NBA-Insider Marc Stein berichtete, dass Micic, mit einem Gehalt von 7,7 Millionen US-Dollar in dieser Saison und einer Team-Option über 8,1 Millionen US-Dollar für 2025-26, ein potenzielles Ziel für die Nuggets sein könnte. Eine Verpflichtung ist jedoch kompliziert: Denver liegt nur rund 5 Millionen US-Dollar unter der zweiten Luxussteuergrenze, was es schwierig macht, Micics Vertrag ohne finanzielle Komplikationen zu absorbieren. Darüber hinaus könnten die Hornets Micic hinter dem ehemaligen All-Star LaMelo Ball behalten wollen.

Erfolgreiche Karriere

Sowohl Jokic als auch Micic waren MVPs: Jokic dreimaliger NBA-MVP und Micic MVP der EuroLeague 2021 sowie Final Four MVP in 2021 und 2022, wobei er Anadolu Efes zu aufeinanderfolgenden Titeln führte. Micic wagte den Schritt in die NBA während der Offseason 2023 und schloss sich den Oklahoma City Thunder an, wurde dann aber zu den Charlotte Hornets getradet, wo er besser Fuß fassen konnte.

Micics Leistung

In Charlotte startete Micic in Abwesenheit von LaMelo Ball und erzielte im Schnitt 10,8 Punkte und 6,2 Assists in 27,2 Minuten pro Spiel. Auch bei den Olympischen Spielen zeigte er sich stark und war Serbiens drittbester Scorer hinter Jokic und Bogdan Bogdanovic. Besonders im Spiel um die Bronzemedaille gegen Deutschland glänzte Micic mit 19 Punkten, gleichauf mit Jokic.

Zukunft und Optionen

Micic hat noch ein garantiertes Jahr bei den Hornets, die 2025 eine Team-Option auf seinen Vertrag haben. Ob Micic tatsächlich zu den Nuggets wechselt, bleibt abzuwarten, hängt jedoch von verschiedenen finanziellen und strategischen Entscheidungen ab.