Verzweifelte Suche in Wien: 83-Jähriger Demenzkranker spurlos verschwunden

Seit Sonntag wird der 83-jährige Peter Zorzi aus Wien-Hietzing vermisst. Der an Demenz erkrankte Pensionist verließ seine Wohnung, ohne Handy, Schlüssel oder Jacke mitzunehmen – und ist seither verschwunden. Besonders besorgniserregend: Der Senior dürfte weder Geld noch Ausweis noch Wasser bei sich haben.

„Er lebt alleine, aber meine Schwester und ich schauen zwei- bis dreimal täglich nach ihm“, erzählt seine Tochter der „Krone“. Als sie ihren Vater am Vormittag besuchen wollte, war er plötzlich verschwunden. Über einen AirTag (GPS-Ortungsgerät) am Schlüssel konnte die Familie zunächst noch seinen Standort verfolgen.

Spur verloren

Die Tochter verfolgte, wie sich der 83-Jährige offenbar ohne erkennbares Ziel im Bereich der Thaliastraße aufhielt. Angesichts der extremen Hitze bat sie ihre Schwester, unverzüglich nach ihm zu suchen. Was diese vor Ort vorfand, war alarmierend: „Sie fand nur noch sein Handy, seine Jacke und seinen Schlüssel bei einer Straßenbahnstation.“

Allem Anschein nach war dem Pensionisten die Winterjacke bei den hohen Temperaturen zu warm geworden. Seitdem fehlt jede Spur. Was die Lage für die Familie zusätzlich belastet: Der Mann dürfte so gut wie nichts auf sich tragen. „Keinen Ausweis, kein Geld, wahrscheinlich nicht einmal Wasser“, schildert die Tochter verzweifelt. Trotz seiner Demenzerkrankung kenne er in der Regel seinen Namen und sein Geburtsdatum.

Hinweise erbeten

Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug Peter Zorzi laut Angaben der Familie vermutlich eine dunkelblaue Jeans, weiße Leder-Sneaker ohne Aufdruck sowie ein braun-weiß gestreiftes Polo-Shirt der Marke Timberland. Möglicherweise hatte er zusätzlich noch einen Pullover dabei.

Die Polizei hat eine Abgängigkeitsmeldung veröffentlicht. Hinweise werden erbeten an jede Polizeidienststelle oder den Notruf 133.