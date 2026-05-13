Fünf Eier pro Woche: So wirkt es sich auf das Alzheimer-Risiko aus

Ein alltägliches Lebensmittel rückt in den Fokus der Demenzforschung – und die Ergebnisse überraschen selbst Experten.

Wer regelmäßig Eier isst, könnte seinem Gehirn damit einen echten Gefallen tun – das legt zumindest eine neue wissenschaftliche Untersuchung nahe. Demnach haben Personen, die mindestens fünfmal pro Woche Eier auf dem Speiseplan stehen haben, ein um bis zu 27 Prozent geringeres Risiko, an Alzheimer zu erkranken. Doch auch wer seltener greift, profitiert offenbar: Bereits ein moderater Konsum soll mit einem niedrigeren Risiko für kognitive Beeinträchtigungen einhergehen.

Die Erkenntnisse stammen aus einer Langzeitstudie mit fast 40.000 Teilnehmern über 65 Jahren, die über einen Zeitraum von 15 Jahren durchgeführt wurde. Dabei zeigte sich: Bereits ein bis drei Eier pro Monat reduzierten das Alzheimer-Risiko um 17 Prozent.

Schützende Nährstoffe

Als Erklärung verweisen Wissenschaftler auf das Nährstoffprofil des Eis. Cholin, Omega-3-Fettsäuren, Vitamin B12 sowie die Carotinoide Lutein und Zeaxanthin gelten als jene Wirkstoffe, die Gehirnfunktion und Gedächtnisleistung unterstützen und gleichzeitig Entzündungsprozessen entgegenwirken können. Etwa 40 Prozent des positiven Effekts wird dabei dem Cholin zugeordnet, das als wichtiger Nährstoff für die Erhaltung gesunder Nervenzellen gilt.

Gleichzeitig mahnen die Forschenden zur Einordnung: Das Ei sei keine Wunderwaffe gegen Demenz, sondern entfalte seinen Nutzen am besten im Rahmen einer insgesamt ausgewogenen Ernährung – mit reichlich Obst, Gemüse und Vollkornprodukten. Wer keine Eier verträgt oder isst, muss auf diese Nährstoffe übrigens nicht verzichten: Soja, Hülsenfrüchte wie Bohnen, Quinoa sowie grünes Blattgemüse gelten als empfehlenswerte Alternativen.