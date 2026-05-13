Mangelhafte Hygiene: Zahnarzt-Patienten womöglich mit HIV und Hepatitis infiziert

Ein pensionierter Zahnarzt aus Sydney versetzt Tausende Ex-Patienten in Alarmbereitschaft – der Grund liegt in seiner Praxis.

Die Gesundheitsbehörde des australischen Bundesstaates New South Wales hat eine ungewöhnliche Warnung herausgegeben: Alle ehemaligen Patienten des pensionierten Zahnarztes Dr. William Tam sollen sich auf Hepatitis B, Hepatitis C und HIV testen lassen. Tam hatte über 25 Jahre lang eine Praxis in der Albert Road im Sydneyer Stadtteil Strathfield betrieben. Auslöser der Warnung war eine Überprüfung durch den Dental Council of NSW (Zahnärztekammer), die erhebliche Mängel bei der Infektionskontrolle sowie bei der Führung von Patientenakten zutage förderte.

Dr. Leena Gupta, klinische Direktorin für öffentliche Gesundheit im Sydney Local Health District, erklärte, dass während Tams aktiver Praxiszeit möglicherweise Tausende Patientinnen und Patienten behandelt worden seien – eine direkte Kontaktaufnahme sei jedoch nicht möglich, da entsprechende Unterlagen fehlen. „Die unzureichenden Hygienemaßnahmen in Dr. Tams Praxis bedeuten, dass frühere Patientinnen und Patienten einem geringen Risiko ausgesetzt gewesen sein könnten, sich mit durch Blut übertragbaren Viren zu infizieren – Erkrankungen, die schwerwiegende und langanhaltende gesundheitliche Folgen haben können“, so Gupta. Vorsorglich werde daher die gesamte frühere Patientenschaft zur Testung aufgerufen.

Mangelhafte Hygiene

Die Fachärztin für öffentliche Gesundheit Dr. Zeina Najjar berichtete, dass eine im April durchgeführte Inspektion unzureichende Sterilisation von Instrumenten sowie mangelhafte Reinigungsstandards festgestellt habe. Bislang sei bei keiner der betroffenen Personen eine entsprechende Infektion diagnostiziert worden. Da die lückenhafte Dokumentation eine gezielte Benachrichtigung aller potenziell Betroffenen jedoch unmöglich mache, sei der öffentliche Aufruf unumgänglich gewesen.

Personen, bei denen invasive zahnärztliche Eingriffe vorgenommen wurden, könnten einem etwas erhöhten Risiko ausgesetzt sein – insgesamt wird die Gefahr jedoch als gering eingestuft. Da Infektionen mit HIV, Hepatitis B oder Hepatitis C über Jahrzehnte symptomlos verlaufen können, ist eine Testung dennoch wichtig: Nur so lässt sich im Ernstfall rechtzeitig auf wirksame Therapien zurückgreifen.