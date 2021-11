Video geht viral: Wilder Sex im Amazon-Lieferwagen

Gönnt sich ein Amazon-Lieferant da etwa ein kleines Schäferstündchen mit einer kurvigen Blondine im Dienstauto? Ein Anwohner filmte die heiße Szene und ging mit seinem TikTok-Video viral

Ein Amazon-Lieferant aus Florida (USA) wurde in einem denkbar ungünstigen Moment von einem Anwohner aufgenommen. Nun ist er seinen Job los. Der Fahrer gönnte sich nämlich anscheinend lieber wilden Sex in seinem Lieferwagen mit einer kurvigen Blondine, anstatt seine Pakete auszuliefern.

Techtelmechtel während der Arbeitszeit?

Ein TikTok-User postete ein Video auf der Plattform, der den Moment nach dem heißen Liebesspiel zeigt: Darauf ist ein Amazon-Lieferant zu sehen, wie er ganz Gentleman-like aus dem Wagen steigt und seiner Eroberung die Hintertür aufhält. Eine schwarz gekleidete Frau hüpft leichtfüßig mit Flip-Flops aus dem Lieferfahrzeug.

Was zuvor in dem Fahrzeug passiert ist, kann man sich ganz leicht zusammenreimen: Anstatt in seiner Arbeitszeit Päckchen auszutragen, hatte der Amazon-Mitarbeiter scheinbar ein ganz privates „Geschenk“ für die Blondine. Ob die beiden nur einen Quickie schoben, oder gar wilden Sex unter all den Paketen hatten ist unklar. Spaß scheint es in jedem Fall gemacht zu haben:

Amazon feuert Fahrer nach vermeintlichem Sexvideo

Wenig überraschend wurde der Zustell-Riese Amazon auch recht schnell auf das Video aufmerksam, das in der Zwischenzeit auf TikTok viral ging. Vom Verhalten des Fahrers zeigte man sich schockiert. Ein Sprecher des Unternehmens sagte etwa gegenüber TMZ:

„Dies spiegelt nicht die hohen Standards wider, die wir an unsere Lieferservicepartner und ihre Fahrer haben. Unbefugten Passagieren das Betreten von Lieferfahrzeugen zu gestatten, verstößt gegen die Richtlinien von Amazon. Der Fahrer liefert zukünftig keine Pakete mehr an Amazon-Kunden.“

Der Fahrer selbst hat sich bisher noch nicht zu dem Vorfall oder dem kusierenden TikTok-Video geäußert. Es bleibt also ein Rätsel, was die hübsche Dame im Lieferwagen zu suchen hatte.