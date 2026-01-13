Vierfache Mutter als Sex-Täterin: Lehrerin missbrauchte Schüler vor Zeugen

Lehrerin soll 14-Jährigen im Auto missbraucht haben – während zwei weitere Teenager zusahen. Die vierfache Mutter behauptete sogar, vom Schüler schwanger zu sein.

Vierfache Mutter unter schwerem Verdacht: Eine 26-jährige Frau namens Jaden Charles sieht sich mit gravierenden Anschuldigungen konfrontiert. US-Behörden werfen ihr mehrere sexuelle Übergriffe auf minderjährige Schüler der Agua Dulce High School vor. Die Ermittler befragten insgesamt fünf Schüler, wobei ein besonders schwerwiegender Vorfall auf einem Supermarktparkplatz bekannt wurde. Vier der befragten Jugendlichen gaben an, „unangemessene Beziehungen“ mit der Frau unterhalten zu haben. Zudem soll Charles ihnen THC-haltige E-Zigaretten sowie alkoholische Getränke beschafft haben.

Nächtlicher Vorfall

Laut einem Bericht von 20 Minuten brachte ein Vorfall in der Nacht zum 29. Februar 2024 die Lehrerin vor Gericht. Gegen 2 Uhr morgens fuhr sie mit drei Minderjährigen – zwei Jungen im Alter von 16 und 14 Jahren sowie einem 15-jährigen Mädchen – zu einem nahegelegenen Supermarkt. Dort soll sie, wie KRIS 6 News berichtet, eine Decke über die Kopfstützen der Vordersitze gespannt und den 14-Jährigen im Fahrzeug sexuell missbraucht haben, während die beiden anderen Jugendlichen auf der Rückbank saßen. Aus den Gerichtsakten geht hervor, dass Charles damals sogar behauptete, vom 14-jährigen Schüler schwanger zu sein.

Frühere Vergehen

Die Frau war bereits ins Visier der Ermittler geraten, nachdem ein Schüler mit einer E-Zigarette auf dem Schulgelände aufgegriffen wurde. Nachfolgende Gespräche mit Schülern und Lehrkräften ergaben, dass Charles dem Jugendlichen das Gerät besorgt haben soll. Bei den weiteren Nachforschungen stellten die Behörden fest, dass die Lehrerin bereits zwei Jahre vor ihrer Anstellung an der Schule THC-haltige E-Zigaretten an Schüler verkauft hatte.

Anfang April muss sich Jaden Charles nun vor Gericht verantworten.