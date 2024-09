Vivo V40: Erstes Mittelklasse-Smartphone in Zusammenarbeit mit ZEISS

Die neuen Smartphones vivo V40 und V40 Lite, vorgestellt zur UEFA EURO 2024TM, sind ab sofort in Österreich erhältlich und bieten Flaggschiff-Funktionen zu einem attraktiven Preis. Besonders hervorzuheben ist die Zusammenarbeit mit ZEISS, die beim V40 ein high-end Kamerasystem bereitstellt, während das V40 Lite durch sein elegantes Design und starke Features überzeugt.

Die Neuzugänge der vivo V-Serie V40 und V40 Lite, die anlässlich des Eröffnungsspiels der UEFA EURO 2024TM in Deutschland vorgestellt wurden, sind ab sofort am österreichischen Markt erhältlich. Wie die anderen Modelle der Produktlinie sind auch vivos jüngste Mittelklasse-Smartphones vollgepackt mit besonderen Funktionen und einem Design, das an Premium-Geräte erinnert.

Für deine Momente geschaffen

Auf die individuellen Bedürfnisse der Verbraucher:innen einzugehen, ist fester Bestandteil der Philosophie von vivo. Aus diesem Grund sind das vivo V40 und das V40 Lite mit echten Flaggschiff-Funktionen ausgestattet, welche in Kombination mit der Aura Light-Technologie jeden Moment, unabhängig von den Lichtverhältnissen, optimal einfangen. Mit dem vivo V40 haben vivo und ZEISS außerdem zum ersten Mal ein high-end Kamerasystem in das Mittelklassesegment eingeführt und damit einen bedeutenden Schritt gemacht, um hochmoderne Bildgebungssysteme und ZEISS-bezogene Funktionen einer breiteren Masse von Verbraucher:innen in Europa zugänglich zu machen.

„Jedes Jahr sehen wir Fortschritte bei den Möglichkeiten der Smartphone Kamera, da immer mehr Fotograf:innen und Enthusiast:innen mit ihren Handys Bilder und Videos in professioneller Qualität aufnehmen möchten. Wir freuen uns sehr, dass unsere Global Imaging Partnerschaft mit ZEISS es uns ermöglicht, das gemeinsam entwickelte optische System und die Funktionen, die bisher unseren Flaggschiff-Geräten der X-Serie vorbehalten waren, auf das vivo V40 zu übertragen und damit noch mehr Nutzer:innen die Möglichkeit zu geben, eindrucksvolle Fotografie zu erleben“, so Changjun Li, Präsident von vivo Europa.

„Das neue V40 ist ein weiterer Meilenstein in unserer Zusammenarbeit und auf unserem gemeinsamen Weg, den Nutzer:innen hochwertige Bildgebungstechnologien zur Verfügung zu stellen und somit unvergleichliche Vorteile zu bieten. Unser Engagement für einen professionelleren und intuitiveren Ansatz zur Erstellung von Fotos und Videos ist klar. Wir kombinieren professionelles Know-how mit modernster Benutzerfreundlichkeit, um einen einfachen Zugang zu den besten Bildgebungsergebnissen zu gewährleisten“, bestätigt Sebastian Döntgen, Leiter Marketing, Category Management und Vertrieb von ZEISS Consumer Products.

vivo V40: Professionelle Porträts in Kooperation mit ZEISS

Das V40 ermöglicht es, jeden besonderen Moment mit einzigartigem Flair festzuhalten. Die Rückseite des Smartphones ist mit einer 50-MP-ZEISS OIS-Hauptkamera und einer 50-MPZEISS Ultra-Weitwinkelkamera ausgestattet, welche für klare Bilder und authentische Farben sorgen. Die Benutzer:innen profitieren von der langjährigen Fotografie- und Optikentwicklungserfahrung von ZEISS und können nun Porträtfotos mit Funktionen wie ZEISS Style Portrait, ZEISS Biotar Style Bokeh und ZEISS Multifocal Portrait mit professionellen Porträtbrennweiten von 24 mm, 35 mm und 50 mm aufnehmen. Alle authentischen Porträts entstehen durch das Zusammenspiel von Licht und Schatten, weshalb das vivo V40 mit einem Aura Light System ausgestattet ist. Es wurde entwickelt, um Studio-Lichtverhältnisse zu imitieren und taucht jedes Motiv mithilfe intelligenter Anpassung der Lichttemperatur in das ideale Licht.

Auch Selfie- und Video-Enthusiast:innen kommen mit dem V40 voll auf ihre Kosten und können mithilfe der 50-MP-Ultraweitwinkel-Frontkamera ganze Freundesgruppen auf einem Bild festhalten. Das V40 bietet außerdem eine Reihe von professionellen Aufnahme- und Videomodi wie ZEISS Cinematic Video Bokeh und ZEISS Focus Transition.

Das V40 ist damit nicht nur ein wahres Meisterwerk der Fotografie, sondern wurde speziell für den Einsatz im Alltag entwickelt. Sein schlankes Gehäuse von 7,58 mm macht es zum dünnsten gekrümmten 1,5 K AMOLED-Handybildschirm in seiner Preisklasse und bietet gleichzeitig gestochen scharfe und lebendige Farben auf Flaggschiff-Niveau. Das vivo V40 ist in zwei Farbvarianten erhältlich: Stellar Silver und Nebula Purple. Das rückwärtige Kameramodul ist vom Himmelswunder, dem Gemini-Ring, inspiriert und verleiht der schlanken Ästhetik des Handys einen Hauch von kosmischem Flair.

Das vivo V40 bietet dank des aktualisierten Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3-Prozessors und 12 GB Arbeitsspeicher, der mit weiteren 12 GB erweitert werden kann, echte Flaggschiff-Leistung. Außerdem bietet es bis zu 512 GB Speicherplatz für alle Fotos, Videos und digitalen Inhalte sowie Dual-Lautsprecher, IP68-Wasser- und Staubschutz und e-SIM-Fähigkeit. Der 5.250 mAhAkku bietet dank der neuen Negative Electrode Graphite Reconstruction Technology von vivo Spitzenleistung inklusive erweiterter Lebensdauer und einer schnellen 80-W-Ladung.

vivo V40 Lite: Elegantes Design, starke Features

Das V40 Lite wurde mit sorgfältiger Liebe zum Detail hergestellt und ist ein ebenso stilvolles wie funktionales Smartphone. Die 50-MP-Hauptkamera mit einem verbesserten Sony IMX882.

Sensor und Aura Light Ring mit intelligenter Temperaturanpassung ermöglicht es dem V40 Lite, sich an jede Umgebung anzupassen. Egal, ob romantisches Abendessen bei Kerzenschein oder Sonnenuntergang am Meer – das vivo V40 Lite passt die Farbtemperatur problemlos an und lässt die besondere Atmosphäre hervorstechen.

Auf dem beeindruckenden 6,78-Zoll-AMOLED-Display mit einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz können Nutzer:innen ihre schönsten Momente nochmal erleben. Das schlanke Gehäusedesign wird in den Farben Classy Brown oder Dreamy White angeboten. Sie runden das Design perfekt ab und verleihen dem V40 Lite einen stilvollen Look.

Das V40 Lite unterstützt zwei physische Nano-SIM-Karten und eine e-SIM mit bis zu 8 Profilen und sorgt so für ununterbrochene Konnektivität und Produktivität – den ganzen Tag, überall und jederzeit. Der Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1-Prozessor, 8 GB RAM, der langlebige 5150 mAhAkku und die IP64-Wasser- und Staubresistenz machen das V40 Lite zu einem echten AlltagsFlaggschiff.

Sowohl das V40 als auch das V40 Lite werden von Android mit vivos Funtouch OS 14 angetrieben, das durch verbesserte Speicherverwaltung, Multitasking-Fähigkeiten, Personalisierung, Datenschutz und Sicherheit sowie neuen, einfach zu bedienenden Videobearbeitungstools, für ein reibungsloses individuelles Nutzererlebnis sorgt.

Preis und Verfügbarkeit

Das vivo V40 und V40 Lite sind ab sofort in Österreich zu einem Preis von EUR 549,00 bzw. EUR 399,00 erhältlich. Ab dem Zeitpunkt der Markteinführung erhalten Kund:innen drei Jahre lang Software-Updates sowie vier Jahre lang Sicherheits-Updates. Seit Jänner 2024 bietet vivo zudem auf alle Smartphones eine Herstellergarantie von drei Jahren an.

Wichtigste Eckpunkte

Mittelklasse-Neuzugänge vivo V40 und V40 Lite ab sofort österreichweit zu einem UVP von EUR 549,00 und EUR 399,00 erhältlich.

Die Alltags-Flaggschiffe bieten professionelle Porträt- und Real-Life-FlaggschiffFunktionen im eleganten Design zu unschlagbaren Preis-LeistungsVerhältnissen.

Das Kamerasystem des V40 wurde mit ZEISS entwickelt und verfügt neben ZEISS Style Portrait Funktionen über eine 50-MP-OIS-Hauptkamera und eine 50-MPUltra-Weitwinkelkamera.