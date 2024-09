Geschwister-Drama in Wien: Polizei muss eingreifen!

Am Samstagabend kam es auf der Mariahilfer Straße in Wien zu einem heftigen Streit zwischen zwei Geschwistern. Eine 33-jährige Frau eskalierte dabei so weit, dass die Polizei eingreifen musste.

Polizeieinsatz wegen lautstarken Streits

Gegen 22 Uhr wurden die Beamten aufgrund eines lautstarken Streits zwischen einer 33-jährigen Österreicherin und ihrem 32-jährigen Bruder alarmiert. Beim Eintreffen der Polizisten an der Szene hatte sich die Situation zwar scheinbar beruhigt, doch die Frau zeigte sich weiterhin äußerst aggressiv. Sie hatte ihren Bruder zuvor mit Schlägen attackiert. Trotz der gewaltsamen Auseinandersetzung wiesen beide keine sichtbaren Verletzungen auf und lehnten eine medizinische Versorgung ab. Die 33-Jährige wurde über die bevorstehende Anzeige wegen Körperverletzung informiert.

Verhaftung aufgrund aggressiven Verhaltens

Während der gesamten Polizeiarbeit verhielt sich die Frau äußerst unkooperativ und beschimpfte die Beamten lautstark. Trotz mehrfacher Aufforderungen, sich zu beruhigen, setzte sie ihr aggressives Verhalten fort. Die Polizisten nahmen sie daher nach verwaltungsrechtlichen Bestimmungen fest. Beim Transfer zur Polizeiinspektion trat sie einem Polizisten gezielt gegen das Knie, wobei dieser verletzt wurde. Dies führte zu einer zusätzlichen Festnahme der Frau gemäß strafprozessualer Vorschriften.

Lesen Sie auch: "Etwas Böses in mir": Obdachlosenmörder plante Schulmassaker Ein 18-jähriger Wiener steht unter Anklage für den Mord an zwei Obdachlosen und die schwere Verletzung eines weiteren Menschen.

Rechtsruck in Frankreich: Macron stellt neue Regierung vor Trotz linker Mehrheit in den Wahlen in Frankreich, stellt Macron eine stark rechts ausgerichtete Regierung vor.

Pandemie-Gefahr? Neue Virenarten auf Pelzfarmen entdeckt Alarmierende Virusfunde auf chinesischen Pelzfarmen könnten eine weitere Pandemie auslösen. Experten fordern dringende Maßnahmen.

Auch im Polizeigewahrsam beruhigte sich die Verdächtige nicht. Sie spuckte auf den Boden und griff eine weitere Polizistin an. Trotz dieser Angriffe konnten beide Beamten ihren Dienst fortsetzen.

Die 33-jährige Frau befindet sich derzeit in polizeilichem Gewahrsam. Eine Vernehmung steht noch aus.