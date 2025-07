Vom Terminator zum Lebensberater: Arnies Bestseller erobert New York

Arnold Schwarzenegger hat sich mit seinem Ratgeber „Be Useful: Seven Tools for a Better Life“ einen Platz auf der Bestsellerliste der New York Times gesichert. Das vom Verlag Vulkan veröffentlichte Buch zeigt eine neue Facette des Mannes, der vielen als Terminator und Conan bekannt ist.

Der Weg vom kleinen österreichischen Dorf zur Bodybuilding-Ikone, Hollywoodstar und schließlich zum „Governator“ von Kalifornien ist längst Teil der Popkultur.

In seinem Werk teilt Schwarzenegger Lebensweisheiten, die auf seinen persönlichen Erfahrungen basieren. Statt schnelle Lösungen zu versprechen, plädiert er für behutsame Veränderungen und betont, wie wichtig ein unterstützendes Umfeld ist. Auch der „Guardian“ lobt diesen Ansatz – keine Wundermittel, sondern die Bereitschaft zur kontinuierlichen Selbstverbesserung stehen im Mittelpunkt.

Der Autor illustriert seine Ratschläge mit Geschichten aus seinem Leben, darunter auch bisher unveröffentlichte Episoden von Erfolgen und Niederlagen.

Persönliche Offenbarungen

Besonders eindrücklich ist Schwarzeneggers Offenheit im Vorwort, wo er über die Zeit nach seiner politischen Karriere reflektiert: „Nach dem Ende meiner politischen Karriere war ich am Boden. Die Filmprojekte, an denen ich arbeitete, seit ich das Kapitol verlassen hatte, scheiterten.“ Alle lieben eine Geschichte, die mit einer Tragödie endet, besonders wenn Mächtige fallen. Wenn Sie jedoch jemals etwas über mich gelesen haben, dann wissen Sie wahrscheinlich, dass ich nie aufgegeben habe. Tatsächlich genoss ich die Herausforderung, wieder in den Sattel zu steigen.

Sieben Grundsätze

Mit seiner zentralen Botschaft – dass niemand uns retten wird und wir nur uns selbst haben, was aber völlig ausreichend ist – präsentiert Schwarzenegger sieben Grundsätze zur Entdeckung des eigenen Lebenszwecks. Vision, Ehrgeiz und beharrliches Problemlösen sind dabei Schlüsselkonzepte.

Das Buch erweist sich als wertvoller Begleiter für alle, die an persönlicher Entwicklung und Widerstandsfähigkeit arbeiten möchten.

Inspiriert von einem Mann, der bewiesen hat, dass Neuanfänge in jedem Lebensabschnitt möglich sind.

Was „Be Useful“ von anderen prominenten Selbsthilfebüchern unterscheidet, ist Schwarzeneggers Fokus auf langfristige Entwicklung statt schneller Erfolgsversprechen. Während viele Celebrity-Ratgeber oft bei oberflächlicher Motivation bleiben, legt der gebürtige Österreicher Wert auf Eigenverantwortung und Ausdauer – Qualitäten, die seine eigene Karriere geprägt haben. Psychologen bestätigen, dass seine zentralen Konzepte wie Zielorientierung, strategisches Problemlösen und Resilienz tatsächlich wissenschaftlich fundierte Faktoren für nachhaltige persönliche Entwicklung sind.