Von CIA-Putschen bis Taliban-Chaos: Amerikas blutiges Erbe im Nahen Osten

Trumps scharfe Kritik am US-Interventionismus steht im Widerspruch zu seinen eigenen Militäraktionen. Die Geschichte zeigt ein komplexes Muster amerikanischer Einmischung im Nahen Osten.

US-Präsident Donald Trump hat mit scharfer Kritik an der interventionistischen Politik seiner Amtsvorgänger für Aufsehen gesorgt. „Die sogenannten Nationenbildner haben viel mehr Nationen zerstört als aufgebaut“, erklärte Trump während eines Besuchs in Riad. Er warf früheren US-Regierungen vor, in „komplexe Gesellschaften eingegriffen zu haben, die sie nicht einmal verstanden haben“. Politikbeobachter sahen darin Anzeichen für eine mögliche Abkehr vom amerikanischen Interventionismus im Nahen Osten während Trumps zweiter Amtszeit.

Fawaz Gerges, Professor für Politik des Nahen Ostens an der London School of Economics, betont gegenüber der BBC, dass der amerikanische Interventionismus seit den späten 1940er Jahren eine Konstante in den internationalen Beziehungen des Nahen Ostens darstellt. „Die jüngsten amerikanischen Luftangriffe auf den Iran sind ein weiteres klares Zeichen dieser Politik“, so der Autor des Buches „Was wirklich schiefgelaufen ist: Der Westen und das Scheitern der Demokratie im Nahen Osten“.

Tatsächlich führten die USA nur etwas mehr als einen Monat nach Trumps Äußerungen einen Angriff auf drei iranische Nuklearanlagen durch und griffen damit direkt in den Konflikt zwischen Iran und Israel ein. „Unser Ziel war es, die Fähigkeit des Iran zur Anreicherung von Kernbrennstoff zu zerstören und die nukleare Bedrohung durch den weltweit führenden Sponsor des Terrorismus an der Wurzel zu kappen“, begründete Trump den Militärschlag.

Historische Interventionen

Die Geschichte zeigt jedoch, dass westliche Interventionen im Ausland selten nach Plan verlaufen. Ein prägnantes Beispiel ist der Sturz des demokratisch gewählten iranischen Premierministers Mohammad Mossadegh 1953 durch einen vom US-Geheimdienst und Großbritannien unterstützten Militärputsch. Mossadegh hatte die Verstaatlichung der iranischen Ölreserven angestrebt – ein Vorhaben, das die vom iranischen Öl abhängigen Nachkriegswirtschaften Londons und Washingtons beunruhigte.

Die ehemalige US-Außenministerin Madeleine Albright sprach 2000 offen über die amerikanische Beteiligung an diesem Staatsstreich. Auch US-Präsident Barack Obama räumte 2009 in einer Rede in Kairo die Rolle Washingtons ein. Im Jahr 2013, sechs Jahrzehnte nach dem Putsch, veröffentlichte die CIA erstmals Dokumente, in denen sie ihre Beteiligung offiziell zugab: „Der Staatsstreich wurde unter der Anweisung der CIA als Akt der US-Außenpolitik durchgeführt“, heißt es in den vom National Security Archive veröffentlichten Unterlagen.

Professor Gerges sieht in dieser geheimen Intervention die Wurzeln des heutigen Konflikts zwischen den USA und dem Iran. „Die Iraner haben den Vereinigten Staaten nie verziehen, dass sie einen legitimen, demokratisch gewählten Premierminister gestürzt und einen brutalen Diktator an die Macht gebracht haben“, erklärt er. „Der Antiamerikanismus im Iran entstand daraus, dass die politische Elite die USA für die Veränderung des iranischen Entwicklungswegs verantwortlich machte.“

Auch in Ägypten versuchten die USA, die Politik von Präsident Gamal Abdel Nasser zu beeinflussen und die Richtung seines nationalistischen Projekts zu ändern – allerdings mit begrenztem Erfolg, wie Gerges anmerkt. In Afghanistan wiederum unterstützten die USA nach der sowjetischen Invasion 1979 islamistische Widerstandskämpfer, die sogenannten Mudschaheddin (islamische Kämpfer, die einen „Heiligen Krieg“ führen), mit Waffen und Geld, um die sowjetischen Ziele zu vereiteln.

Während des Kalten Krieges war die USA eines der Länder, die am meisten Waffen und finanzielle Mittel nach Afghanistan schickten. Laut später freigegebenen Dokumenten und journalistischen Recherchen wollten die USA die Sowjetunion in Afghanistan in einen zermürbenden Konflikt verwickeln – ähnlich der Situation, die das US-Militär im Vietnamkrieg erlebt hatte. Diese als „Operation Cyclone“ bezeichnete Mission galt damals als „die größte Geheimoperation in der Geschichte der CIA“. Der damalige US-Präsident Ronald Reagan empfing sogar eine Delegation dschihadistischer Anführer im Oval Office.

Nach fast einem Jahrzehnt der Besatzung und den Genfer Abkommen leitete der sowjetische Staatschef Michail Gorbatschow 1988 den Rückzug aus Afghanistan ein. Die letzten Truppen verließen das Land Anfang 1989. Doch ohne sowjetische Unterstützung versank Afghanistan bald in einem Bürgerkrieg zwischen verschiedenen Fraktionen, aus dem schließlich die Taliban hervorgingen. Viele ihrer Anführer hatten zuvor in der Mudschaheddin-Bewegung gegen die sowjetische Besatzung gekämpft und dabei amerikanische Waffen erhalten.

Nach dem Ende des sowjetisch-afghanischen Krieges gründete eine Gruppe afghanischer Kriegsveteranen die Terrororganisation Al-Qaida, um den islamistischen Kampf über die Grenzen Afghanistans hinaus zu tragen. Die Taliban boten dieser Organisation und ihrem Anführer Osama bin Laden einen sicheren Rückzugsort für ihre Operationen und die Planung der Anschläge vom 11. September 2001.

Moderne Konflikte

Walid Hazbun, Professor für Nahoststudien an der Universität von Alabama, erklärt, dass die meisten amerikanischen Interventionen in der Region während des Kalten Krieges als „Versuche, ein Gleichgewicht herzustellen“ beschrieben werden können. „Sie wollten ein Gegengewicht zu jeder politischen Kraft schaffen, die den Interessen der Vereinigten Staaten und ihrer Verbündeten entgegenstand“, erläutert er gegenüber der BBC. Der von Amerika angeführte Einsatz im Golfkrieg (1990-1991) sei dafür ein Paradebeispiel: „Es war ein Versuch, die irakische Invasion in Kuwait rückgängig zu machen.“ Die kuwaitische Souveränität wurde wiederhergestellt, und nach dem Ende des Kalten Krieges gab es Gespräche zwischen amerikanischen Politikern und Führern in der Region, um Wege zur Lösung gemeinsamer Sicherheitsbedürfnisse zu finden.

Unter der Clinton-Administration begann laut Hazbun jedoch ein völlig anderer Ansatz. „Das Ziel war es, eine Sicherheitsarchitektur zu organisieren, die amerikanischen Interessen und ihrer Vision einer regionalen Ordnung dienen würde“, betont er. „Dazu gehörte einerseits die Konzentration auf den Friedensprozess und die Normalisierung der arabisch-israelischen Beziehungen, damit alle arabischen Länder an der Seite der USA und Israels stehen könnten, aber auch um den Iran und den Irak mit militärischen Mitteln und Sanktionen zu zügeln.“

Der amerikanische Interventionismus ging häufig Hand in Hand mit der Unterstützung Israels, die von US-Politikern als „bedingungslos und unerschütterlich“ beschrieben wird. Seit dem Zweiten Weltkrieg ist Israel der größte Empfänger amerikanischer Auslandshilfe und erhält jährlich Milliardensummen.

Im Oktober 2001 führten die USA eine Invasion in Afghanistan an. Als Begründung nannten sie die Vertreibung der Taliban, die Förderung der Demokratie und die Beseitigung der Bedrohung durch Al-Qaida nach den Anschlägen vom 11. September. Washington eroberte rasch Kabul. Seit 2003 waren auch NATO-Truppen im Land präsent, sowohl in Kampfeinsätzen als auch zur Ausbildung afghanischer Sicherheitskräfte. Drei Jahre später wurde eine neue afghanische Regierung eingesetzt. Die Taliban-Angriffe gingen jedoch weiter. US-Präsident Barack Obama kündigte 2009 eine Truppenaufstockung an, die die Taliban zeitweise zurückdrängte. Die NATO-Streitkräfte beendeten 2014 – im blutigsten Jahr des Krieges – ihre Mission und übergaben die Sicherheitsverantwortung an die afghanische Armee. In der Folge eroberten die Taliban weitere Gebiete und verstärkten ihre Angriffe, darunter Selbstmordattentate auf das Parlamentsgebäude in Kabul und nahe dem internationalen Flughafen der Hauptstadt.

Im April 2021 entschied die Biden-Regierung schließlich, die Truppen aus Afghanistan abzuziehen – 20 Jahre nach der von Amerika geführten Invasion. Diese umstrittene Entscheidung führte zum raschen Fall Kabuls an die Taliban und erinnerte an die Ereignisse in Südvietnam 1975. „Dies ist das Saigon von US-Präsident Joe Biden“, kommentierte die republikanische Kongressabgeordnete Elise Stefanik in sozialen Medien. „Eine katastrophale Niederlage auf der internationalen Bühne, die nie vergessen werden wird.“ Die Taliban erlangten dadurch große Mengen militärischer Ausrüstung – größtenteils von den USA finanziert. Ein UN-Bericht von 2023 deutete an, dass die Taliban ihren Kommandeuren erlaubten, 20 Prozent der beschlagnahmten amerikanischen Waffen zu behalten, was zu einem florierenden Schwarzmarkt führte.

Im August 1990 marschierte die irakische Armee unter dem Kommando von Präsident Saddam Hussein in Kuwait ein, tötete Hunderte Menschen und zwang die kuwaitische Regierung ins Exil nach Saudi-Arabien. Für viele markierte dies den Beginn einer turbulenten Periode in der Geschichte des Nahen Ostens. Nach zahlreichen Warnungen und einer Resolution des UN-Sicherheitsrats startete 1991 eine von den USA angeführte Militärkoalition – die größte seit dem Zweiten Weltkrieg – eine Operation zur Vertreibung der irakischen Streitkräfte aus Kuwait. Der UN-Sicherheitsrat verabschiedete später die Resolution 687, die vom Irak die Zerstörung aller Massenvernichtungswaffen forderte. Der Irak brach 1998 die Zusammenarbeit mit den UN-Waffeninspektoren ab.

Nach den Anschlägen von 2001 auf das World Trade Center initiierte US-Präsident George W. Bush einen Plan für die Invasion des Irak. Bush beschuldigte Hussein, weiterhin Massenvernichtungswaffen zu horten, und bezeichnete den Irak als Teil einer „Achse des Bösen“ zusammen mit dem Iran und Nordkorea. US-Außenminister Colin Powell behauptete 2003 vor der UNO, der Irak besitze „mobile Labore“ zur Herstellung biologischer Waffen. Ein Jahr später räumte er jedoch ein, dass die Beweise dafür „nicht besonders solide erscheinen“.

Großbritannien, Australien und Polen unterstützten die USA bei der Invasion, während Deutschland, Kanada, Frankreich und Mexiko dagegen waren. Der damalige französische Außenminister Dominique de Villepin warnte, eine militärische Intervention könnte „die schlimmstmögliche Lösung“ sein. Die Türkei verweigerte den USA und ihren Verbündeten die Nutzung ihrer Luftwaffenstützpunkte.

Laut Jeremy Bowen, dem internationalen Redakteur der BBC, war die Invasion eine Katastrophe für den Irak und sein Volk und stürzte das Land in jahrzehntelanges Chaos. „Weit davon entfernt, die Ideologie von Osama bin Laden und dschihadistischen Extremisten zu zerstören, haben die Jahre des Chaos und der Brutalität, die 2003 explodierten, die dschihadistische Gewalt nur verstärkt“, schrieb er 2023 in einer Analyse zum 20. Jahrestag der Invasion. Eine weitere Folge war die Regeneration von Al-Qaida und ihre Transformation zum selbsternannten „Islamischen Staat“. Die genaue Zahl der irakischen Todesopfer infolge der Invasion ist unbekannt. Nach Angaben des Iraq Body Count Project wurden zwischen 2003 und 2022 fast 210.000 irakische Zivilisten getötet.

Professor Hazbun betont die Notwendigkeit, dass die USA regionale Bemühungen zur Stärkung der Sicherheit unterstützen.

„Die amerikanischen Interessen in der Welt wären besser durch eine Region verwirklicht, die an einem gemeinsamen Verständnis von Sicherheit arbeitet, anstatt eine Ordnung durch übermäßige militärische Gewalt Amerikas und seiner Verbündeten durchzusetzen“, resümiert er.