250 Dollar für ein Fläschchen „Victory“ – Trumps neues Luxus-Duft

Goldene Flasche, stolzer Preis: Der Präsident erweitert sein millionenschweres Merchandise-Imperium mit einem 250-Dollar-Parfüm namens „Victory“ – exklusiv für seine treue Anhängerschaft.

Seit seiner Amtsübernahme hat der Präsident im Weißen Haus offenbar ein beachtliches Vermögen mit Merchandising-Artikeln angehäuft – Schätzungen zufolge mehr als 600 Millionen Dollar. Nun erweitert er sein Sortiment um ein weiteres Luxusprodukt: Ein Parfüm mit dem bezeichnenden Namen „Victory“ (Sieg), das für 250 Dollar angeboten wird. Die Vermarktungsstrategie trägt unverkennbar die Handschrift des Präsidenten, der seit seinem Amtsantritt beträchtliche Summen eingenommen haben soll.

Seine Anhängerschaft, die häufig mit finanziellen Engpässen kämpft, wird dabei konsequent zur Kasse gebeten. Das Portfolio reicht von signierten Bibelexemplaren über Kryptowährungen bis hin zu vergoldeten Sportschuhen – Trump etablierte als erster Amtsinhaber einen eigenen Online-Shop für Fanartikel.

Luxuriöse Duftserie

Die Anhänger des Präsidenten erhalten nun eine weitere Gelegenheit, ihre finanzielle Unterstützung zu demonstrieren. Über seine Plattform „Truth Social“ verkündete der US-Präsident die Markteinführung von „Trump Fragrances“ in Form von Eau de Toilette und Parfüm. Die Duftserie trägt den Namen „Victory 45-47“ – eine Anspielung auf seine Präsidentschaften – und wird vom Präsidenten mit den Worten beworben, sie stehe für „Gewinnen, Stärke und Erfolg“.

Das Produktdesign zeigt eine goldene Statuette des Präsidenten auf einem Sockel, die an eine Oscar-Trophäe erinnert. Seinen weiblichen Unterstützerinnen verspricht der Präsident, dass sein „Victory“-Parfüm eine „subtil weibliche Duftnote für jede Lebenslage“ biete und zudem den Duft von „Schönheit, Selbstbewusstsein und unbändiger Entschlossenheit“ garantiere.

Gewinnbringende Strategie

Seiner MAGA-Anhängerschaft (Make America Great Again – Trumps politischer Slogan) empfiehlt der 79-jährige Politiker den Erwerb von „Trump Victory“ in einer Verkaufsrhetorik, die an Marktschreier erinnert: „Holt euch ein Fläschchen und vergesst nicht, euren Liebsten auch eines zu besorgen. Genießt es, habt Spaß und gewinnt weiter!“

Der eigentliche Profiteur dieser Vermarktungsstrategie dürfte letztendlich der Präsident selbst sein. Mit einem Verkaufspreis von 250 Dollar pro Flakon verspricht das Duftprodukt erhebliche Gewinnmargen – passend zum goldenen Design der Verpackung.

Für potenzielle Käufer außerhalb der USA gibt es allerdings eine Einschränkung: Wie auf der Verkaufswebsite vermerkt wird, ist der Versand des „offiziellen Dufts des Präsidenten“ bedauerlicherweise auf das amerikanische Staatsgebiet beschränkt.

Bereits im Jahr 2024 hatten Anhänger die Möglichkeit, sich mit präsidentiellen Duftnoten zu umgeben: Damals brachte Trump den Unisex-Duft „Fight, Fight, Fight“ auf den Markt, der als Erinnerung an seinen Wahlsieg konzipiert war.

Die wachsende Produktpalette des ehemaligen und möglicherweise zukünftigen Präsidenten umfasst mittlerweile neben dem neuen Parfüm auch Designer-Sneaker, signierte Bibeln und sogar eigene Smartphone-Modelle. Der genaue Preis des Dufts liegt bei 249 Dollar – ein nicht unerheblicher Betrag, den seine loyalen Anhänger offenbar bereit sind zu zahlen. Ethik-Experten und Watchdog-Organisationen äußern zunehmend Bedenken hinsichtlich der Vermischung von politischem Einfluss und persönlichem Profit durch den Ex-Präsidenten, der seine politische Plattform geschickt zur Vermarktung seiner Produkte nutzt.