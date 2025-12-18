Von KI-Führerschein bis Nachhaltigkeitsexperte: WIFI startet digitale Bildungsoffensive

Vier Tage, 70 kostenlose Live-Veranstaltungen und ein Blick in die berufliche Zukunft: Das WIFI Wien startet 2026 mit einem digitalen Bildungsevent der besonderen Art.

Mit einem besonderen Bildungsangebot beginnt das Jahr 2026: Das WIFI Wien veranstaltet von 19. bis 22. Jänner seine Online Infotage. Bildungsinteressierte können unter www.wifiwien.at/online-infotage an vier aufeinanderfolgenden Nachmittagen zwischen 15 und 20 Uhr aus 70 kostenlosen Live-Informationsveranstaltungen auswählen.

Das Programm der Online Infotage umfasst ein breites Spektrum: 70 Live-Informationsveranstaltungen zu Bildungsangeboten, persönliche Beratungsgespräche mit WIFI-Fachleuten sowie Vertretern von AMS und waff (Wiener Arbeitnehmer:innen Förderungsfonds), Unterstützung bei der beruflichen Orientierung durch das Berufsinformationszentrum der Wiener Wirtschaft (BiWi) sowie praktische Hinweise für erfolgreiche Bewerbungen und Informationen zu Potenzialanalysen. Die Teilnahme ist kostenfrei, nach erfolgter Anmeldung erhalten Interessierte die Zugangsdaten per E-Mail.

Das WIFI Wien bietet für verschiedene Karriereziele – sei es berufliches Vorankommen, Umorientierung oder persönliche Weiterentwicklung – gebündelte Informationen, fachkundige Beratung und einen Überblick über aktuelle Bildungsangebote. Mit einem jährlichen Volumen von über 60.000 Teilnehmenden und circa 4.500 Veranstaltungen gehört das WIFI Wien zu den führenden privaten Bildungseinrichtungen Österreichs. Die thematische Bandbreite erstreckt sich von Außenhandel bis Zerspanungstechnik und bildet damit die Diversität der Wiener Wirtschaftslandschaft praxisnah und zeitgemäß ab.

„Das Lernen von morgen ist hybrid, digital unterstützt und stark vernetzt. Es geht darum, neue Möglichkeiten zu entdecken, schneller und gezielter Wissen aufzubauen und erfolgreich umzusetzen”, sagt Christian Faymann, Institutsleiter des WIFI Wien.

Zukunftsrelevante Kurse

Die beruflichen Anforderungsprofile wandeln sich in rasantem Tempo – Digitalisierung und KI sind mittlerweile fester Bestandteil des Arbeitsalltags.

Das WIFI Wien hat sein Angebot entsprechend angepasst und erweitert die Kurse in zukunftsrelevanten Bereichen. Die Palette reicht vom Online-Marketing-Diplom über den KI-Führerschein und praxisorientierten Lehrgängen für KI im Marketing bis zur Ausbildung zum zertifizierten KI-Beauftragten. Diese Qualifikationsprogramme richten sich an Berufstätige in sämtlichen Karrierephasen.

Gleichzeitig gewinnen die Themen Nachhaltigkeit und Gesundheitsbewusstsein zunehmend an Bedeutung. Der Lehrgang Certified Sustainability Expert (CSE) vermittelt Unternehmen das erforderliche Fachwissen, um ökologische Verantwortung mit wirtschaftlichen Zielsetzungen in Einklang zu bringen. Auch die individuelle Entwicklung und psychische Gesundheitskompetenz werden gefördert – beispielsweise durch die Ausbildung zum psychosozialen Berater (LSB).

Vielfältige Lernkonzepte

Die österreichische Wirtschaft verzeichnet einen erheblichen Mangel an qualifizierten Fachkräften – besonders in technischen und handwerklichen Berufsfeldern. Das WIFI Wien setzt hier an und bietet auch 2026 umfassende Ausbildungswege sowie Prüfungsvorbereitungen in wichtigen Branchen an. „Unsere Angebote richten sich an Fachkräfte, die Verantwortung übernehmen, Betriebe führen und den Wirtschaftsstandort mitgestalten wollen”, betont WIFI Wien-Institutsleiter Christian Faymann.

Das WIFI Wien erfüllt mit seinem vielfältigen Lernkonzept die Anforderungen moderner Bildung: Präsenzunterricht am wko campus Wien, Live-Online-Trainings in virtuellen Kursräumen, ortsunabhängige eLearning-Module sowie hybride Formate, die Präsenz- und Online-Lernen kombinieren.

Die WIFI-Lernplattform stellt ergänzende Materialien, digitale Werkzeuge und individuelle Fortschrittsübersichten bereit.