Von Kroatien bis Montenegro: David Hasselhoff plantscht in der Adria! (FOTO)

Ex-Baywatch-Star, David Hasselhoff genoss diese Woche einen Balkan-Kurztrip und ließ es sich unter anderem in Kroatien, Albanien und Montenegro gut gehen.

Der 66-Jährige nimmt heuer an der jährlichen Fahrveranstaltung „Gumball 3000“ teil, die auf öffentlichen Straßen stattfindet und in einigen der besuchten Länder als illegal eingestuft wird.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Life’s a beach 👍 Ein Beitrag geteilt von David Hasselhoff (@davidhasselhoff) am Jan 26, 2018 um 9:17 PST

Auf seinem Weg von Mykonos (Griechenland) nach Ibiza (Spanien) machte „der Hoff“ am Mittwoch einen Zwischenstopp in Kroatien und kühlte sich in der Adria ab.

“Bin zum Schwimmen in Kroatien. Fantastisch!“, schrieb der berühmteste Rettungsschwimmer der Welt zu einem Schnappschuss von ihm im kroatischen Meer.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an AWESOME TRIP Ein Beitrag geteilt von David Hasselhoff (@davidhasselhoff) am Jun 12, 2019 um 12:20 PDT

Neben Kroatien besuchte Hasselhoff auch Montenegro und Albanien.

An der „Gunball 3000“-Veranstaltung nehmen neben Hasselhoff auch Snoop Dogg, Travis Barker, Xzibit, Adrien Brody, Tyson Beckford, David Guetta, Daryl Hannah, Steve Aoki, Tony Hawk und Dennis Rodman teil.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an WENT FOR A SWIM IN Croatia!! Awesome Ein Beitrag geteilt von David Hasselhoff (@davidhasselhoff) am Jun 12, 2019 um 12:16 PDT