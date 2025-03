Von Kunden genervt: Kroatin hasst Job und sehnt sich nach Homeoffice

Eine junge Kroatin teilt auf Reddit ihre Jobfrustration. Trotz digitaler Skills gestaltet sich die Suche nach einem Homeoffice-Job schwierig.

Eine junge Frau aus Kroatien teilte auf Reddit ihre Erfahrungen und Schwierigkeiten bei der Suche nach einer passenden Arbeitsstelle. Trotz ihrer umfangreichen digitalen Fähigkeiten und ihrer Sprachkenntnisse in Englisch, Deutsch und Russisch gestaltet sich die Suche nach einem Job, der wenig Kundenkontakt erfordert, als herausfordernd. Ihre Frustration über ihren aktuellen Job im Telefonverkauf und der Wunsch, ihre Fähigkeiten in einem Homeoffice-Job besser nutzen zu können, waren zentrale Themen ihres Beitrags.

In einem ihrer Reddit-Beiträge beschrieb sie ihre Situation: „Ich arbeite in einem Job, den ich hasse (Telefonverkauf). Lange war ich im Kundenservice tätig, bis ich einen ähnlichen, aber besser bezahlten Job finden musste. Ich habe den Willen zu arbeiten und möchte wirklich arbeiten. Doch neben der miserablen Bezahlung reicht mein Gehalt nicht aus, um für Weiterbildungen zu sparen. Ich habe ausgeprägte digitale Fähigkeiten, die ich in einer idealen Welt nutzen könnte, um von zu Hause aus zu arbeiten und gleichzeitig zu lernen. Was mir schwerfällt, ist die Kommunikation mit Menschen von Angesicht zu Angesicht oder am Telefon. Einfach gesagt, wenn es einen Job gibt, bei dem die Kommunikation mit Menschen minimal ist und ich meine digitalen Fähigkeiten von zu Hause aus einsetzen kann, wäre das ideal.“

Reaktionen und Ratschläge

Die Reaktionen auf ihren Beitrag waren vielfältig. Einige Nutzer gaben ihr Ratschläge, sich anpassungsfähiger zu zeigen, während andere körperliche Arbeit als Alternative vorschlugen. Kritische Stimmen empfahlen ihr, weniger wählerisch zu sein, während andere den Fokus auf Online-Arbeitsplattformen legten. Die junge Frau lehnte jedoch die Idee ab, erneut als Kellnerin zu arbeiten, da sie in der Vergangenheit schlechte Erfahrungen mit unfreundlichen Kunden gemacht hatte.

Ein Nutzer kommentierte kritisch: „Aus deinen Antworten auf Kommentare lässt sich erahnen, warum du keinen Job findest. Du wirkst unhöflich. Es ist schwer, mit dir zu kommunizieren. Du hast aufgelistet, was du (angeblich) kannst, und erwartest, dass dir jemand einen Job findet, während du passiv-aggressiv auf konkrete Ratschläge und Kritik reagierst. Ehrlich gesagt, ich zweifle an deinen digitalen Fähigkeiten. Wenn du nicht in der Lage bist, selbst einen Job zu finden, und gleichzeitig als Studentin ein hohes Gehalt forderst. Für leichte Arbeit gibt es sicher kein hohes Gehalt. Geh Katamarane für 12 Euro pro Stunde reinigen, beiß die Zähne zusammen und arbeite in einem Café – Menschen werden immer schwierig sein, aber dort lernst du am besten, mit ihnen umzugehen. Es gibt Arbeit für diejenigen, die arbeiten wollen, aber diejenigen, die wählen und Ausreden suchen, suchen auf Reddit nach Jobs. Ändere deine Herangehensweise, wenn du im Leben etwas erreichen willst. Viel Glück.“

Ein weiterer Nutzer riet: „Vergiss Freelancing und Marketing, viele versuchen es, aber nur wenige verdienen damit viel Geld. Mach körperliche Arbeit, finde jemanden, der schwere Dinge transportiert braucht, arbeite als Kellnerin in einem Nachtclub, mache saisonale Arbeiten im Sommer, gib kein Geld aus außer zum Überleben, investiere alles, lebe ein paar Jahre so, bis es sich auszahlt.“

Diesen Vorschlag lehnte die Frau ab, da sie nicht mehr in der Gastronomie arbeiten möchte.

Abschließend äußerte sie: „Es ist sehr amüsant, dass mir vorgeschlagen wird, als Barkeeperin/Kellnerin/Hostess zu arbeiten. Ich habe aus gutem Grund den Wunsch, online zu arbeiten. Ich habe gekellnert, und die Leute waren zu mir wie Schweine. Deshalb möchte ich nicht, dass sich das wiederholt. Solche Jobs kommen somit nicht in Frage.“