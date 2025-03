Umfrage-Hammer: KPÖ kurz vor Einzug in den Landtag, SPÖ vor der FPÖ vorne

Die politische Stimmung in Wien ist in Bewegung: Die Blauen verdreifachen ihren Stimmenanteil, während die KPÖ kurz vor dem Einzug in den Landtag steht.

Die politische Landschaft Wiens zeigt sich in einer neuen Umfrage des Stadtfernsehens „W24“ in Zusammenarbeit mit dem IFDD – Institut für Demoskopie und Datenanalyse – in Bewegung. Zwischen dem 21. und 24. März wurden 1.000 Wahlberechtigte befragt, wobei die Schwankungsbreite bei ± 3,1 Prozent liegt.

Die Sozialdemokraten, angeführt von Michael Ludwig, dominieren mit 40 Prozent der Stimmen, nur leicht unter ihrem Ergebnis von 41,6 Prozent bei der Wahl 2020. Die FPÖ sichert sich den zweiten Platz, indem sie ihren Stimmenanteil von 7,1 Prozent auf 21 Prozent fast verdreifachen.

Trotz Ludwigs Ausschluss einer Zusammenarbeit mit der FPÖ, bleibt die Koalitionsfrage spannend: Die Grünen erreichen 12 Prozent, während die Türkisen ihren Anteil auf 11 Prozent halbieren. Die NEOS kommen auf 9 Prozent.

Eine Überraschung bietet die KPÖ, die mit 4 Prozent den Einzug in den Wiener Landtag fast erreicht – die Hürde liegt bei 5 Prozent. Chancenlos bleibt hingegen das Team HC Strache mit 2 Prozent.

Bürgermeisterwahl

In der hypothetischen Direktwahl des Bürgermeisters favorisieren 53 Prozent Michael Ludwig (SPÖ), während 20 Prozent für Dominik Nepp (FPÖ) stimmen würden. Karl Mahrer (ÖVP) und Judith Pühringer (Grüne) teilen sich mit jeweils 9 Prozent den dritten Platz.

Selma Arapović und Bettina Emmerling (NEOS) kommen auf 5 Prozent, Heinz-Christian Strache (Team HC Strache) und Barbara Urbanic (KPÖ) auf jeweils 2 Prozent.