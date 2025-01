Von Mann verfolgt: Achtjähriger versteckte sich in Postfiliale

In der Nacht auf Mittwoch hielt das Verschwinden des achtjährigen Luca viele Wienerinnen und Wiener in Atem. Der Junge war aus seiner Volksschule im Sonnwendviertel im 10. Bezirk in Wien geflüchtet, nachdem er von einem unbekannten Mann verfolgt wurde. Nachdem Luca die Nacht in einer Postfiliale verbracht hatte, kehrte er am nächsten Morgen unverletzt zurück.

Verzweifelte Suche

Lucas plötzliches Verschwinden löste bei seinen Eltern Panik aus. Unverzüglich wurden Suchaufrufe über Facebook und andere soziale Medien verbreitet. Positiv überrascht zeigte sich die Familie über den großen Zuspruch und die Unterstützung von Hunderten Wienerinnen und Wienern, darunter viele Eltern und Bekannte aus Lucas Schule, die sich an der Suche beteiligten.

Eine Nacht in der Postfiliale

Luca schildert, dass er einem dunkel gekleideten Mann mit Kappe entkommen konnte, indem er weglief. Der Bub legte viele Kilometer zurück, bevor er sich entschloss, sich in einer Postfiliale in der Gudrunstraße zu verstecken, um der nächtlichen Kälte zu entgehen. Unter diesen Umständen verbrachte er die Nacht und hatte vermutlich Schwierigkeiten, den Weg nach Hause zu finden.

Am nächsten Morgen tauchte Luca wieder in der Nähe der Schule auf. Eine Nachbarin der Familie entdeckte ihn und überbrachte die freudige Nachricht an seine Eltern. Luca gehe es den Umständen entsprechend gut, erklärte seine Mutter gegenüber der „Krone“ erleichtert.

Während die Familie glücklich über Lucas sichere Rückkehr ist, untersucht die Polizei den Vorfall und geht dabei Hinweisen auf den unbekannten Verfolger nach.