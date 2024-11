Vorweihnachtszeit: Startschuss für Wiener Christkindlmärkte ist gefallen

Pünktlich zur besinnlichen Jahreszeit öffnet heute der kleine, aber feine Christkindlmarkt am Franz-Jonas-Platz im 21. Wiener Bezirk seine Tore. Während der kommenden zehn Tage werden sich insgesamt 14 weitere Märkte mit 796 Ständen der Öffentlichkeit präsentieren, die von traditioneller Handwerkskunst über regionale Köstlichkeiten bis hin zu neuen Attraktionen eine breite Palette bieten.

Familienfreundliche Neuerungen und bewährte Traditionen

Ab dem 8. November wird im Schloss Schönbrunn erstmals ein neugestaltetes Weihnachtsdorf für Begeisterung sorgen. Besucher*innen können sich auf ein nostalgisches Riesenrad, zwei Karusselle sowie einen attraktiven Eislaufplatz mit vier Eisstockbahnen freuen. Der neue Betreiber Imperial Markets verfolgt das Ziel, vor allem Familien und Kinder anzusprechen und den traditionellen Charakter von Schönbrunn mit frischen Impulsen zu bereichern.

Am Maria-Theresien-Platz, der zwischen dem Kunsthistorischen und dem Naturhistorischen Museum liegt, startet am 13. November ein weiteres Highlight. Neben Punsch und Glühwein werden hier erstmalig auch sizilianische Arancini und festliche Cupcakes angeboten.

Die Vielfalt der Wiener Märkte

Der 15. November markiert den Beginn des Großteils der Wiener Christkindlmärkte. Besondere Beachtung verdient der traditionsreiche Markt ‚Am Hof‘, der seit 1842 besteht. Ein weiteres Schmuckstück ist das Weihnachtsdorf im Belvedere, das mit der eindrucksvollen Kulisse des Schlosses begeistert. Der berühmte Markt am Rathausplatz präsentiert sich mit einer 30 Meter hohen Weihnachtsfichte aus Niederösterreich.

Ebenfalls am 15. November öffnet das Weihnachtsdorf am Campus der Universität Wien. Inmitten der zentralen und dennoch ruhigen Lage des Alten AKH werden kulinarische Spezialitäten und Handwerkskunst aus den neun Bundesländern gewürdigt. Am Karlsplatz wird beim „ART Advent“ besonderer Wert auf Nachhaltigkeit gelegt, und alle gastronomischen Angebote sind bio-zertifiziert.

Neben den klassischen Märkten bieten der Wintermarkt am Riesenradplatz mit Winterzugfahrten, Kettenkarussells und Live-Musik ein abwechslungsreiches Programm. In den Blumengärten Hirschstetten lockt ab dem 14. November eine Weihnachtsausstellung, begleitet von Glühweinständen und einem vielfältigen Musikprogramm.