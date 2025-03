Präsident Aleksandar Vucic kritisiert in einem TV-Auftritt die internationale Politik und die heimische Justiz. Er warnt vor wirtschaftlichen und sozialen Herausforderungen in Serbien.

In einem Fernsehauftritt beim Sender Pink sprach der serbische Präsident Aleksandar Vucic über verschiedene aktuelle Themen, die das Land betreffen. Er äußerte sich zu einem Gespräch zwischen den Präsidenten der USA und Russlands, Donald Trump und Wladimir Putin, und erwartete, dass Einladungen an das FBI und den FSB verschickt würden. „Sie tun so, als ob sie nichts wüssten, und wollen nicht zugeben, dass es keine Schallkanone gab“, kommentierte Vucic und kritisierte die Justizministerin in einer Regierungssitzung mit den Worten: „Warum haben Sie nicht daran gedacht, Ihre Arbeit zu machen?“ Er betonte, dass er keine Insiderinformationen aus dem Kreml oder dem Weißen Haus habe und sich auf öffentlich zugängliche Informationen stütze. Außerdem bemerkte er, dass die Serben oft ihre eigene Interpretation der Ereignisse vornehmen.

Ein weiteres Thema waren die Friedensgespräche und die Hoffnung, dass Angriffe auf Energieanlagen bald enden könnten. „Ich denke, wir sind weit vom Frieden entfernt, aber es ist gut, dass darüber gesprochen wird“, sagte Vucic und unterstrich die Bedeutung für die Bewohner der Ukraine sowie die russische Wirtschaft. Er sprach auch über die potenziellen Auswirkungen der Diskussionen über die freie Schifffahrt im Schwarzen Meer auf die Ölpreise: „Das wird sich, glaube ich, auch auf die Ölpreise auswirken.“ Trotz der Gespräche sieht Vucic keinen schnellen Frieden, sieht jedoch Fortschritte und gratulierte Präsident Trump: „Das ist ein großer Schritt und ich gratuliere Präsident Trump dazu.“

Angriff auf Studenten

Vucic ging auch auf den Angriff auf den Studenten Milos Pavlovic ein und beschrieb, wie ein Mann namens Bilanovic aus Sabac zwei junge Männer mit einem Messer und Fäusten angegriffen habe. „Es handelt sich um einen gewissen Bilanovic aus der serbischen Stadt Sabac, der sie angegriffen hat, wenn ich mich nicht irre“, erklärte er. Vucic kritisierte die fehlende öffentliche Verurteilung solcher Vorfälle und bezeichnete die letzten Monate als „Monate des Terrors“ in Serbien, geprägt von einem außerinstitutionellen Terror: „Diese Monate werden in die Geschichte Serbiens eingehen… Monate des Terrors.“

Er äußerte sich auch kritisch zur Rolle von NGOs, die angeblich subversive Aktivitäten unterstützen, und warf einigen vor, Geld über nicht existierende Taxifahrer gewaschen zu haben. Vucic bemängelte zudem den „Terror“ von Professoren und anderen Akteuren, der in Serbien herrsche, und sprach die wirtschaftlichen Schwierigkeiten des Landes an: „Alle wirtschaftlichen Zahlen sinken, wir haben unzählige Probleme damit, sie alle fordern ihr Gehalt, aber keiner fragt sich, wie und auf welche Weise jemand das unter diesen Umständen sicherstellen kann. Also, ich möchte einfach, dass die Leute genau wissen, dass ich jemand bin, der gut verstanden hat, was sie tun, jemand, der sehr gut verstanden hat, was ihre Absicht ist“.

Abschließend erklärte Vucic seinen unermüdlichen Kampf gegen diesen „Terror“: „Ich werde dagegen kämpfen, solange ich lebe.“