Luxus in Manhattan: Apartmentverkauf bricht alle Preisgrenzen

Ein Apartmentverkauf in Manhattan bricht Rekorde: Der Preis übertrifft den bisherigen Spitzenwert von 59 Millionen Dollar. Die Identität des Käufers bleibt geheim.

Ein Apartmentverkauf im Herzen Manhattans hat einen neuen Rekord aufgestellt und ist nun das teuerste jemals in dieser Gegend verkaufte Objekt. Diese Transaktion übertraf den bisherigen Spitzenpreis von 59 Millionen Dollar, den der Milliardär Robert F. Smith im Jahr 2018 für ein Penthouse in Chelsea bezahlt hatte. Die aktuellen Eigentümer erzielten mit dem Verkauf einen Preis, der doppelt so hoch ist wie der, den sie 2016 für das Apartment gezahlt hatten.

Luxuriöse Ausstattung

Besonders hervorzuheben sind die luxuriösen Ausstattungsmerkmale des Apartments, darunter eine Küche mit edlen Marmorplatten und eine Wendeltreppe, die dem minimalistischen Stil des Hauses eine künstlerische Note verleiht. Die Verkäufer, Harsh Padia, ein Finanzier bei Hap Capital Advisors, und seine Frau Purvi Padia, eine Innenarchitektin, erwarben die Wohnung ursprünglich 2016 vom Bauherrn Alex Witkoff für 29 Millionen Dollar.

Der neue Eigentümer des Apartments hat sich entschieden, anonym zu bleiben.