Vucic überrascht Brüssel – Geheimplan für alle Westbalkan-Staaten

Ein neuer Vorstoß aus Belgrad: Serbiens Präsident Vucic will die EU-Spitze mit einem Plan für einen gemeinsamen Beitritt aller Westbalkanstaaten überraschen.

Der serbische Präsident Aleksandar Vucic will der EU-Spitze einen gemeinsamen Beitritt aller Westbalkanstaaten vorschlagen. Bei seinem morgigen Treffen in Brüssel mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und dem neuen Ratspräsidenten Antonio Costa werde er diese Initiative präsentieren, wie das Portal N1info.rs berichtet.

Vucic betonte, dass Serbien bereits wichtige Schritte unternommen habe, räumte jedoch ein, dass auf dem Weg zur EU-Mitgliedschaft noch weitere Fortschritte nötig seien. Das Treffen findet im Rahmen eines von der Kommissionspräsidentin ausgerichteten Abendessens statt.

Gemeinsamer EU-Beitritt

Beim Wirtschaftsforum “Beltalks” in Belgrad unterstrich der serbische Präsident die Bedeutung eines koordinierten Vorgehens für die regionale Stabilität. “Der Beitritt des gesamten Westbalkans zur EU ist die beste Lösung. Was geschieht mit Ländern, die zurückbleiben? Hier geht es nicht nur um die Zukunft unserer Region, sondern um die Zukunft Europas”, erklärte Vucic.

Eine solche Entscheidung würde seiner Ansicht nach allen Beteiligten zugutekommen.

“Wenn wir alle gemeinsam aufgenommen werden, profitieren alle davon – Albaner ebenso wie Bosnier. Ich höre nur positive Reaktionen auf diesen Vorschlag, und genau das werde ich Costa und von der Leyen vermitteln.”

