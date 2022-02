Während der Pandemie hat der Verkauf von Sexspielzeug zugenommen. Wenn Sie Anfänger sind, lesen Sie Bewertungen bei lovefreund.de

Der rapide Umsatzanstieg auf dem Erotikmarkt

Während der Pandemie hat der Verkauf von Sexspielzeug rapide zugenommen. In fast allen Ländern der Welt empfehlen die Regierungsbehörden den Menschen, zu Hause zu bleiben. Mehr oder weniger freiwillig! Diese Situation hat auf dem Erotikmarkt weltweit eine andere Dimension angenommen. Die neue Routine im Umgang mit der Pandemie hat das Zusammenleben von Lebensgemeinschaften völlig verändert, sowohl in emotionaler als auch in sexueller Hinsicht.

Ob sie mit ihrem Lebenspartner in einer Gemeinschaft leben oder eine stabile Beziehung haben, wo sich beide getrennt in sozialer Isolation befinden, hat in beiden Fällen erhebliche Probleme mit sich gebracht. Das Verlangen, nicht einmal einige Küsse austauschen zu können oder sogar oftmals absolut keine sexuellen Beziehungen aufrechterhalten zu können, wurde für viele Paare zu einem Alptraum.

Auf der anderen Seite ist in Lebensgemeinschaften ein Geburtenanstieg zu verzeichnen. Somit ist es kein Wunder, dass in den sozialen Netzwerken, von Babys, die während der Quarantänezeit geboren wurden, mittlerweile schon als die „Coronageneration“ oder den „Coronials“ gesprochen wird.

Inmitten der Quarantäne und der sozialen Isolation wurden in Europa in verschiedenen Sektoren Notmaßnahmen ergriffen, um die Wirtschaftlichkeit vieler Unternehmen aufrechtzuerhalten. Aber es gibt eine Branche, die inmitten dieses Chaos feierte: der Erotikmarkt. Das ist richtig, denn in diesem Sektor ist der Sexspielzeug-Umsatz explodiert.

Was ist die Ursache dafür?

Es ist nicht sicher, ob die Nachfrage nach erotischen Produkten durch die Isolation an sich gestiegen ist. Die Langeweile, die diese Isolation mit sich bringt oder die Angst, dass der Partner jemand Neues findet, kann auch dazu beigetragen haben, dass sich der Umsatz erhöht. Ebenfalls hat sich im Laufe der Jahre das Tabu in Bezug auf Sexspielzeug aufgelöst. Viele Menschen haben begonnen, sie in einer Partnerschaft zu benutzen, um sie zu einem Teil ihrer Beziehung zu machen und so die Routine ein wenig zu verändern. Mittlerweile gibt es viele Paare, bei denen es zum Alltag gehört, eine Sexspielzeug zu lesen und auch Neulinge auf diesem Gebiet schauen sich Bewertungen wie bei Lovefreund.de an.

Diese Ansicht hat sich in Zeiten der Pandemie noch weiter verbessert, da die erzwungene Distanzierung oder aber die ständige Enge dazu führt, dass Paare die Lust durch erotische Objekte erleben wollen, die ihnen die Kontrolle über den anderen ermöglichen – nah oder fern. Ebenfalls ist es offensichtlich, dass es nicht nur Paare sind, die Sexspielzeuge kaufen, Anrufe und Videoanrufe oder andere Kontakte nutzen, sondern auch Singles sind mittlerweile eine große Zielgruppe.

Umsatz im Erotiksektor steigt stetig an

Die Zahl der Menschen, die Sexspielzeuge kaufen, um sich inmitten der Pandemie zu amüsieren, hat stark zugenommen und nimmt immer weiter zu, ob in einer Partnerschaft oder allein.

Die Menschen, die diese Produkte kaufen, betrachten sie nicht als irgendeinen weiteren Kauf. Für viele ist es eine der nützlichsten Anschaffungen, weil sie das Leben und auch die Beziehungen derjenigen, die sie benutzen, verbessern. Umso mehr in dieser Zeit der Einsamkeit, der Krise und des Stresses aufgrund der Pandemie, die Millionen von Menschen auf der ganzen Welt betroffen hat.

Es ist mittlerweile so, dass Vibratoren und anderes Sexspielzeug sich zur besten Gesellschaft für viele entwickelt haben. Aus der Vielfalt, die man auf dem Markt findet, speziell dem mehr anonymen Onlinemarkt,können die Käufer, aus einer breiten Palette von Größen, Formen und Farben der so beliebten erotischen Spielzeuge wählen.

Sexspielzeug: absolut kein Tabu mehr!

Es ist erwähnenswert, dass das Tabu für die Verwendung dieser Vergnügungswerkzeuge heute nicht mehr gilt und sie tatsächlich als Objekte des Wohlbefindens anerkannt werden, die sogar von Prominenten und Influencern im Internet verbreitet werden. Etliche „Celebrities“, haben bereits für die Verwendung von Sexspielzeug, speziell Vibratoren, zu diesem Zweck geworben und es gibt viele Stimmen, die sich anschließen.

Hier muss klargestellt werden, dass die sozialen Netzwerke eine Schlüsselrolle bei der Wahl der aktuellen Käufer spielen, die täglich alle Arten von Inhalten konsumieren und dort auf Empfehlungen für interessante Produkte stoßen und eine Sexspielzeug Bewertung lesen.

Zum Beispiel wurde ein Gerät über soziale Netzwerke bekannt gemacht, das über ein Mobiltelefon gesteuert werden kann, sodass die Person, die es benutzt, oder ihr Partner die Intensität der Bewegung kontrollieren kann, ohne dass es jemand von außen bemerkt, dass sie es benutzen. Es kann jederzeit eingeschaltet werden und sexuelle Empfindungen an gewöhnlichen und unerwarteten Orten wie einem Supermarkt oder, warum nicht, einem Familienessen erzeugen.

Eine riesige Auswahl und Vielfalt auf dem Markt

Sexshops bieten heutzutage eine große Auswahl und Vielfalt dieser Objekte. Vibrierende Ringe und die klassischen Dildos, die jetzt mit hyperrealistischen Formen und mit der Möglichkeit, auf jeder Oberfläche zu haften, den Benutzern überall einen Moment der intensiven Freude verschaffen kann.

Es sei daran erinnert, dass Vibratoren von beiden Geschlechtern verwendet werden, was eine ausgezeichnete Verkaufsmethode darstellt. Der Markt wird zwar noch immer von Frauen beherrscht, aber dieses Spielzeug wird auch in der Männerwelt immer beliebter.

Wie betritt man die Welt der Sexspielzeuge?

Es gibt für alles ein erstes Mal, und diese reizvollen Geräte sind keine Ausnahme. Welche sind die besten für Anfänger? Nun, wie in jedem anderen Bereich des Lebens sollte man Schritt für Schritt beginnen. Hier einige Ratschläge, damit der Einstieg in diese Welt reibungslos und mit dem richtigen Fuß erfolgt:

Als Erstes sollten Sie sich von Ihrem Instinkt leiten lassen. Überlegen Sie, was Sie normalerweise anspricht oder „anmacht“. Sie müssen sich auch fragen, ob Sie dieses Spielzeug allein oder zu zweit benutzen wollen. Dieser Aspekt wird Ihnen helfen, die anderen Optionen zu verwerfen.

Falls Sie sich an allzu anatomischen Formen stören, können Sie sich für abstraktere Produkte oder sogar für solche mit fantasievollen Formen entscheiden. Haben Sie Zweifel an der Größe? Entscheiden Sie sich für die kleineren Modelle. Sie haben dann später genügend Zeit, Ihr Spielzeug zu vergrößern, wenn das kleine Modell nicht Ihre Anforderungen erfüllt.

Zusammenfassung

Sexspielzeug wird in unserer Gesellschaft immer beliebter. Vielleicht befreien wir uns von den Tabus der Vergangenheit. Die Tatsache, dass sie jetzt über das Internet gekauft werden können, ohne dass man in einen Sexshop gehen muss, hat wahrscheinlich auch zu ihrem Erfolg beigetragen. Zweifellos sind wir heute freier denn je, aber wir haben uns noch nicht völlig von der Scham befreit.

Obwohl Frauen die Vorreiterinnen bei der Verwendung und Verbreitung von Sexspielzeugen waren, entscheiden sich immer mehr Männer dafür, sie auszuprobieren. Und natürlich sind sie nicht nur für Singles gedacht. Es gibt auch viele Paare, Heterosexuelle und Homosexuelle, die die vielen Vorteile und das Vergnügen genießen, die diese Produkte bieten können.

Und Sie, haben Sie schon den Mut gefunden, einige von ihnen auszuprobieren?