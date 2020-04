Wahnsinn: So gut spricht die chinesische Botschafterin unsere Sprache (VIDEO)

Serbien und China halten in der Coronavirus-Krise zusammen.

Das Zusammenarbeiten und Zusammenrücken dieser Länder in Krisenzeiten ist eigentlich keine Premiere, sondern hat mittlerweile auch Kontinuität. Die Brücke für diese guten Beziehungen ist auch Botschafterin Chen Bo, die in letzter Zeit immer wieder mit dem serbischen Staatspräsident Aleksandar Vučić aufgetreten ist und auch mehrmals im dortigen öffentlich-rechtlichen Fernsehen gesprochen hat.



Lange Beziehung zum Balkan

Dabei begeistern ihre sprachlichen Kenntnisse und die Tatsache, dass sie fließend Serbisch spricht. Die Profi-Diplomatin hat eine lange Karriere im chinesischen Außenministerium. Mehrmals war sie in den Abteilungen für Osteuropa und kam das erste Mal 1996 nach Belgrad, wo sie in der Botschaft der Volksrepublik die Rolle der dritten Sekretärin einnahm. Mittlerweile hat sie eine lange diplomatische Karriere, in der sie vor dem Antritt des Amtes in Serbien Botschafterin des Landes in Bosnien-Herzegowina war.



