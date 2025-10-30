UX-Fallstudie: warum 60% der neuen österreichischen Plattformen an der Navigation scheitern

Österreich hinkt in puncto Nutzerfreundlichkeit im Vergleich zu internationalen Standards stark hinterher. Experten schätzen, dass der UX-Bereich in Österreich 5 Jahre Rückstand auf Deutschland, 10 Jahre auf Großbritannien und sogar bis zu 15 Jahre auf die USA hat. Dieser Rückstand führt dazu, dass Plattformen Fehler machen, die in reiferen Märkten längst behoben wurden.

Doch warum ist das so? In diesem Artikel untersuchen wir die genauen Gründe für dieses systemische Versagen, analysieren die größten Navigationsfehler und zeigen, was ein schlechtes Design Unternehmen wirklich kosten kann.

Der Wert von gutem Design

Gutes Design verringert die geistige Anstrengung der Nutzer, weil die Plattform intuitiv und logisch aufgebaut ist. Schlechte Nutzerführung sorgt dagegen für Frustration und das zeigt sich in hohen Absprungraten. Wenn Nutzer sich nicht zurechtfinden oder die gewünschten Inhalte nicht entdecken, verlassen sie die Seite, statt ihre Aufgabe zu Ende zu führen.

Die Beseitigung solcher Reibungspunkte hat einen direkten finanziellen Nutzen. Durch gezielte Investitionen in die Nutzererfahrung können Unternehmen die Abschlussraten bei Formularen und die sogenannte Task Completion Rate deutlich verbessern. Internationale Vergleichsdaten zeigen, dass bereits eine kleine Steigerung der Conversion Rate um nur 1% oder 2% Gewinne in Millionenhöhe ermöglichen kann. Besonders relevant ist das in Branchen mit starker Konkurrenz wie dem Fintech- oder Online-Gaming-Bereich, wo frustrierte Nutzer sehr schnell zu einem Mitbewerber wechseln oder auf AustriaCasino neue Casinos entdecken.

Gutes Design ist daher einer der stärksten Hebel, um Opportunitätskosten zu vermeiden, die durch abgebrochene Kaufprozesse oder gescheiterte Registrierungen entstehen.

Warum es an Nutzerfreundlichkeit mangelt

Das Kernproblem liegt in der vorherrschenden Unternehmensmentalität in Österreich. Vielerorts herrscht die Haltung vor, “weniger zu bezahlen und mehr zu bekommen“. Diese Mentalität ist meist eine Folge von kurzfristigem Denken und einer fehlerhaften Wahrnehmung von Nutzerfreundlichkeit als reiner Kostenfaktor statt als strategische Investition.

Die Ursachen für die Unterfinanzierung

Die Unterfinanzierung strategischer Design- und Testphasen wird fälschlicherweise als Kostenersparnis verbucht. UX-Experten berichten, dass sie in Österreich „um jeden Euro für die Forschung kämpfen“ müssen, weil folgende Faktoren dominieren:

Mangelndes Bewusstsein für den ROI: Der tatsächliche Return on Investment von UX (z. B. durch höhere Konversionsraten oder geringere Supportkosten) wird in vielen Unternehmen nicht erkannt. Manager sehen oft nur die direkten Kosten der Forschung, aber nicht den langfristigen wirtschaftlichen Schaden, den ein einfacher UX-Fehler (wie eine fehlerhafte Filterlogik) verursacht. Im deutschsprachigen Raum dominiert immer noch eine ingenieursbasierte Denkhaltung. Der Fokus liegt darauf, dass das Produkt technisch funktioniert und perfekt entwickelt ist, während die tatsächliche Benutzerfreundlichkeit als nachrangig betrachtet wird. Entscheidungen über das Produktdesign werden primär aus der Perspektive des Managements oder der Entwickler getroffen, da es an Führungskräften mit tiefem UX-Verständnis mangelt.

Wenn Entscheidungsträger nicht verstehen, dass schlechte UX hohe Supportkosten und sinkende Akzeptanz verursachen, bleiben Investitionen in UX-Forschung aus. Die ID Austria ist das beste Beispiel dafür, dass bereits auf höherer staatlicher Ebene das Bewusstsein für User Experience und Nutzerfreundlichkeit fehlt, denn das Registrierungssystem verlangt von den Nutzerinnen zwei Geräte, um den Prozess abzuschließen.

Das Ergebnis ist ein Teufelskreis: ungetestete Systeme, wiederkehrende Fehler, unzufriedene Nutzerinnen und ein wachsender Vertrauensverlust in digitale Services der öffentlichen Hand.

Die größten Fehler der Mobile Navigation

Da die mobile Nutzung dominiert, entscheiden Fehler in der mobilen Navigation maßgeblich über Erfolg oder Misserfolg. Die Missachtung international anerkannter mobiler UX-Regeln erklärt einen Großteil des österreichischen Navigationsversagens.

Desorientierung

Der größte Fehler ist das Versäumnis, den aktuellen Standort des Nutzers in der Hauptnavigation hervorzuheben.

Beispiel: Ein Nutzer landet von Google aus direkt auf der Produktseite eines Lautsprechers. Er öffnet das Hauptmenü, um die gesamte „Audio“-Kategorie zu sehen. Der größte Fehler (bei 95% der Seiten) ist, dass die Kategorie „Audio“ im Menü nicht visuell hervorgehoben ist.

Da der Nutzer seine Position in der Seitenstruktur nicht erkennt, muss er raten oder sich durchklicken. Aus Frustration verlässt er die verwirrende Plattform sofort und sucht das Produkt erneut über Google, was die Absprungrate direkt erhöht.

Falsche Seitenstruktur

Die Seitenstruktur beschreibt den logischen Aufbau einer Plattform. Wenn diese Struktur fehlerhaft ist, führt das zu verwirrenden Menüs und zu unnötiger geistiger Anstrengung für die Nutzer.

Ein häufiger Fehler ist die Überkategorisierung. Das passiert, wenn ähnliche Produktarten mit den gleichen Eigenschaften als separate Hauptkategorien statt als Filter aufgeführt werden.

Beispiel: Ein Nutzer sucht auf einer österreichischen Shop-Plattform nach Aufbewahrungslösungen. Diese Plattform listet “Kühlschränke”, „Gefrierschränke“ und „Weinkühler“ als drei separate Kategorien in der Hauptnavigation auf.

Das Problem ist, dass der Nutzer nun nicht einfach die Filter „Marke“ und „Farbe“ auf alle drei Arten gleichzeitig anwenden kann. Er muss jede Kategorie einzeln durchsuchen. Das schränkt seine Suchflexibilität ein und macht den Vergleich unnötig mühsam. Die geistige Anstrengung wird dadurch zu hoch, was zu Frustration führt und den Nutzer dazu bringt, die Plattform vorzeitig zu verlassen.

Was man anklicken kann, ist unklar

Wenn Elemente visuell zu unauffällig gestaltet sind, werden sie von Nutzern übersehen, weil der Hinweis, dass sie klickbar sind, zu gering ist. Das ist besonders kritisch auf mobilen Geräten, wo die Maus nicht über einem Element schweben kann, um die Klickbarkeit anzuzeigen. Wenn ein wichtiges Menüelement oder ein Call-to-Action nicht klar als klickbar gekennzeichnet ist, können Nutzer wichtige Bereiche der Plattform nicht erreichen.

Eingabefelder

Kleine, sich anhäufende Fehler in Formularen verursachen erhebliche Reibungspunkte, die dazu führen, dass Nutzer den Kauf- oder Anmeldeprozess abbrechen. Das passiert zum Beispiel, wenn mobile Seiten nicht das passende Tastaturlayout aufrufen (etwa nur Zahlen für Postleitzahlen) oder wenn vergessen wird, die Autokorrektur in relevanten Feldern wie Such- oder Namensfeldern zu deaktivieren.

Was schlechte Navigation kostet: Zahlen und Fakten

Das Navigationsversagen führt direkt zu messbarem finanziellen Schaden. Die Verknüpfung der Usability-Fehler mit Geschäftskennzahlen (KPIs) zeigt Unternehmen den Wert von UX-Investitionen.

Wichtigste KPIs für die Nutzerfreundlichkeit

Die Qualität der Plattformnavigation wird anhand dreier zentraler Kennzahlen bewertet:

Bounce Rate (Absprungrate): Misst, wie viele Besucher die Plattform sofort wieder verlassen. Ein hoher Wert signalisiert Desorientierung oder sofortige Frustration. Session Time / Task Completion Rate: Misst die Effizienz der Nutzer. Eine lange Verweildauer, die nicht zu einem Abschluss führt, oder eine niedrige Abschlussquote der Aufgaben deuten darauf hin, dass Nutzer sich durchprobieren mussten. Dies wird durch Fehler wie Überkategorisierung verursacht. Conversion Funnel Drop-off Rate: Misst den Prozentsatz der Nutzer, die kritische Prozesse (z. B. Anmeldung, Kauf) vorzeitig abbrechen. Diese Rate wird auf mobilen Geräten stark durch die oben genannten mobilen Reibungspunkte (Tastaturfehler, Autokorrektur) in Formularfeldern beeinflusst.

Die finanziellen Folgen von UX-Fehlern

Die finanziellen Folgen von Fehlern in der Nutzerführung lassen sich direkt in den wichtigsten Geschäftskennzahlen ablesen. Man kann sie in 3 Kategorien unterteilen:

1. Verlust von Kunden

Wenn Nutzer sich nicht zurechtfinden oder auf unklare Menüs stoßen, verlassen sie die Plattform, anstatt sich weiter durchzuklicken.

Finanzielle Folge: Das Unternehmen verschwendet Werbebudget für Traffic-Akquise, da Besucher die Seite ohne Interaktion wieder verlassen.

2. Geringe Abschlussquote

Fehler in Formularen, wie die falsche Tastaturbelegung oder störende Autokorrektur auf Mobilgeräten, führen zu Frustration in kritischen Prozessen wie Registrierung oder Kaufabwicklung.

Finanzielle Folge: Abgebrochene Prozesse bedeuten direkten Umsatzausfall.

3. Hohe Opportunitätskosten

Unternehmen, die nicht in UX-Forschung und Design investieren, verursachen langfristig höhere Kosten durch ineffiziente Prozesse und verlorene Potenziale.

Finanzielle Folge: Schlechte Nutzerführung kostet das Unternehmen genau das, was es mit einer optimierten User Experience hätte verdienen können.

Wie gelingt Österreich der Schritt zu einer echten UX-Kultur?

Wenn man die Situation in Österreich wirklich ändern will, um Produkte nutzerzentrierter zu gestalten, dann muss man vor allem eines tun: den Dialog ändern.

Es ist nicht genug, den Unternehmen zu sagen, dass UX-Forschung wichtig ist; man muss ihnen zeigen, dass sie Geld sparen und gewinnen. Solange UX-Experten über „Usability“ reden, während Manager nur „Kosten“ im Kopf haben, wird sich nichts bewegen. Die Sprache muss auf Geschäftskennzahlen umgestellt werden: Jede Stunde, die in Usability-Tests investiert wird, spart zehn Stunden in der Entwicklung und reduziert Supportanfragen um ein Viertel. Das ist der Wert.

Zweitens muss die Veränderung von oben und unten kommen. Die Regierung und Förderstellen müssen User Research als fundamentalen und förderwürdigen Schritt beim Aufbau digitaler Infrastruktur definieren, nicht nur als nachrangige Option. Gleichzeitig müssen die Bildungseinrichtungen aufhören, reine Techniker auszubilden und anfangen, Problemlöser zu formen. Nur wenn die nächste Generation von Entwicklern von vornherein weiß, dass man mit dem Nutzer beginnt, bricht man den Teufelskreis der Annahmen.