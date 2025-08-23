Was bedeutet der Begriff „Pumpaj“ und „Caci“ bei serbischen Protesten?

Von der Hochzeitsfeier zur Protestbewegung: Ein serbischer Partyspruch erobert die Straßen und wird zum ironischen Symbol einer Generation, die Widerstand neu definiert.

„Pumpaj“ ist zum Sinnbild einer Generation geworden, die den Protest neu definiert. Was auf den ersten Blick wie ein flüchtiger Internet-Witz erscheint, hat sich zu einem kraftvollen Symbol des Widerstands entwickelt – eines, das bewusst mit den ernsten Parolen der Elterngeneration bricht und stattdessen auf Memes, Ironie und virale Schlagworte setzt. Diese Verbindung aus Aufbegehren und Humor, aus Widerstand und Spaß, macht „pumpaj“ so wirkungsvoll.

Was zunächst nach einer belanglosen Internet-Kuriosität klang, wandelte sich rasch zum unverkennbaren Zeichen des Freiheitskampfes. Mit jedem Ausruf, mit jedem Transparent überwand „pumpaj“ die Grenzen des Banalen und entwickelte sich zu einer selbständigen Kraft. So eroberte der Ausdruck das Zentrum der Protestbewegung – nicht nur als Slogan, sondern als Symbol des gegenwärtigen Kampfes, als Haltung der Verweigerung.

Auf den Straßen, in sozialen Netzwerken, unter Studierenden, Pensionisten, Schauspielern und Lehrern schuf dieser spontane und doch durchdachte Ausdruck eine Atmosphäre, die gleichzeitig ernst und unterhaltsam wirkt. Doch wie konnte eine Phrase, die man eher bei Hochzeitsfeiern oder im Fitnessstudio vermuten würde, zum unverzichtbaren Element gesellschaftspolitischen Protests werden?

Wie schaffte „pumpaj“ den Sprung vom Wirtshaustisch zu Brückenblockaden und Studentenmärschen? Und handelt es sich dabei nur um einen vorübergehenden Gag oder steckt etwas Tiefgründigeres dahinter?

⇢ Demonstranten greifen Büros der Vučić-Partei SNS an!

Viraler Ursprung

Wie bei vielen viralen Phänomenen begann die Geschichte des „Pumpens“ bei Protesten nicht dort, wo man es in solchen Zusammenhängen erwarten würde. In sozialen Medien wurde lebhaft diskutiert, woher die Studierenden diesen Ausdruck übernommen haben. Über „Caci“ wissen wir mit Sicherheit Bescheid – jemand machte beim Schreiben eines Graffitis einen Fehler, der vielleicht gar keiner war. Doch wo liegen die Wurzeln des viralen „pumpaj“?

Nach umfassender Internet-Recherche stammt „pumpaj“ aus dem Jahr 2022, von einer traditionellen serbischen Hochzeit. Ein Video zeigt den Turbofolk-Sänger Darko Lazic mit Geldscheinen auf der Stirn, begleitet vom Akkordeonspieler Milan Jovanovic Jabucanac, wie er in einem Moment ausgelassener Stimmung „pumpaj!“ ruft. Dieses Video legte offenbar den Grundstein für das, was später zum Symbol des Straßenwiderstands werden sollte.

Es verbreitete sich rasant – zunächst in Musik- und Humor-Kreisen auf TikTok und Instagram, dann bei einem breiteren Publikum, das darin den ultimativen Ausdruck für Energie und Rhythmus sah. „Pumpaj“ bedeutete: nicht aufhören, im gleichen Takt weitermachen, ohne Pause, ohne aufzugeben.

Bald darauf erfolgte ein unerwarteter Wechsel – der Ausdruck wanderte von Hochzeitsfeiern und sozialen Medien zu Protestkundgebungen, wo er eine neue Bedeutung erhielt. Er stand nicht mehr nur für Vergnügen, sondern auch für Ausdauer im Kampf für Veränderung. Als die Studierenden auf die Straße gingen, wurde „pumpaj“ zu ihrem verbindenden Element, zu etwas, das sie daran erinnerte, nicht aufzugeben.

Protest neu definiert

Zweifellos stammt ein Großteil des „Pumpens“ bei den Protesten von Reddit. Diese Plattform ist seit langem für ihren speziellen Humor, interne Witze und die Fähigkeit bekannt, Banales in virale Bewegungen zu verwandeln. Seit Beginn der Proteste erscheint „pumpaj“ auf Reddit unter fast jedem Beitrag zum studentischen Aufbegehren. Die Nutzer kommentieren mit diesem einen Wort – manchmal ohne weitere Erklärung, manchmal mit Videos, Bildern oder Memes.

⇢ Vucic eskaliert: Demonstranten werden zu „Terroristen“ erklärt

Interessanterweise protestierten frühere Studentengenerationen mit klassischen Parolen und politischen Botschaften, während die heutigen Demonstrationen Elemente der Internetkultur einbinden. Ironie, Memes und virale Momente sind Teil des Kampfes geworden, und „pumpaj“ zeigt exemplarisch, wie etwas scheinbar Oberflächliches zu einem mächtigen Symbol des Widerstands heranwachsen kann.

Wie schaffte „pumpaj“ den Sprung von der digitalen in die reale Welt? Ein Schlüsselmoment war, als am ersten Jänner Transparente mit der Aufschrift „pumpaj“ auf den Blockaden dreier Brücken in Novi Sad auftauchten. Was diesen Ausdruck jedoch endgültig als Teil des Aufbegehrens etablierte, war der Moment, als ein Student auf eine Bushaltestelle kletterte und aus voller Kraft „pumpaj“ rief.

Diese Szene wurde sofort zum Hit und verankerte den Ausdruck fest in der Protestkultur. Auch in Belgrad tauchten Transparente mit „pumpaj“ auf, und das Rufen dieses Slogans wurde zum energetischen Kern der Demonstrationen. Anstelle klassischer politischer Botschaften nutzen Studierende Humor und eingängige Ausdrücke, um ihre Botschaft zu vermitteln: Wir hören nicht auf, wir machen lauter weiter und, wie sie selbst sagen, „wir werden immer mehr“.

Ein markantes Merkmal dieser Proteste ist die kreative Nutzung von Elementen der Internetkultur. Beispielhaft dafür steht ein Video, das das „Pumpen“ von Darko Lazic mit Reaktionen von Politikern – insbesondere Ana Brnabic – verbindet und so eine absurde, aber wirkungsvolle Kritik an der politischen Lage im Land formuliert.

Dies entwickelte sich zum Trend: virale Momente aufgreifen, in einen neuen Kontext setzen und als Werkzeug zur Artikulation von Unzufriedenheit nutzen. Nachdem am vergangenen Wochenende ein Rad vom Wagen des Präsidenten abgefallen war, entstanden, wie zu erwarten, zahlreiche Verbindungen zum „pumpaj“-Trend, aus denen großartige Memes und Transparente hervorgingen, die meist auf Szenen aus dem Kultfilm „Zikina dinastija“ anspielen.

„Pumpaj“ hat seinen Platz auf verschiedenen Schaufenstern, Plakatwänden und Mauern gefunden. Diese Art des Protestierens ist kein Zufall. Junge Menschen leben heute in einem digitalen Zeitalter, in dem sich Informationen rasant verbreiten und die Aufmerksamkeitsspanne kurz ist. Traditionelle Protestslogans reichen möglicherweise nicht aus, um die Aufmerksamkeit eines breiten Publikums zu gewinnen – Humor, Ironie und virale Momente hingegen schon.

Wie bei einer Hochzeitsfeier darf der Rhythmus der Proteste nicht abreißen – so lautet die Botschaft der Studierenden und Bürger. Wenn man langsamer wird, wenn man innehält, verfliegt die Energie. Deshalb verkörpert „pumpaj“ eine Bewegung und eine Idee: ohne Unterbrechung weiterzumachen, keine Ermüdung zuzulassen, keine Niederlage zu akzeptieren.

Wie lange wird es anhalten? Wird es Teil der Geschichte werden oder nur ein kurzlebiges virales Phänomen bleiben? Das liegt in den Händen jener, die es ins Leben gerufen haben.