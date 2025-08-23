Mit 190 km/h durch 80er-Zone: Biker verliert Maschine und Schein

Mit 190 km/h über die A22 und waghalsigen Wheelies durch Wien – ein 36-jähriger Motorradfahrer verlor nun nicht nur seinen Führerschein, sondern auch seine Honda Fireblade.

Ein 36-jähriger Österreicher zog am Freitagabend mit waghalsigen Motorradmanövern die Aufmerksamkeit der Wiener Polizei auf sich. Der Mann führte gegen 22.45 Uhr mehrere Wheelies (Fahren auf dem Hinterrad) durch, bevor er an der Floridsdorfer Brücke von den Beamten gestoppt wurde. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, musste der Fahrer nicht nur seinen Führerschein abgeben – auch seine Honda Fireblade wurde von den Behörden beschlagnahmt.

Rasante Flucht

Als die Polizei den Motorradfahrer anhalten wollte, entschied sich dieser für eine Flucht. Mit einer Geschwindigkeit von 190 km/h raste er über die A22, obwohl dort lediglich Tempo 80 erlaubt ist. Die Polizei bestätigte, dass die extreme Geschwindigkeit sowohl im Kaisermühlentunnel als auch auf der A22 mittels polizeilicher Messgeräte erfasst wurde. Der Vorfall ereignete sich während eines Schwerpunkteinsatzes der Landesverkehrsabteilung.

Weder Alkohol noch Drogen waren bei dem 36-Jährigen im Spiel – dies ergab eine amtsärztliche Untersuchung nach der Anhaltung.

Mehrere Anzeigen

Auf die Frage nach dem Grund seiner Flucht konnte der Mann keine plausible Erklärung liefern. Der uneinsichtige Motorradfahrer wurde wegen mehrerer Verwaltungsübertretungen angezeigt. Die Polizei stellte neben der extremen Geschwindigkeitsüberschreitung auch die Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer durch die riskanten Fahrmanöver fest. Das Motorrad bleibt vorerst beschlagnahmt.

