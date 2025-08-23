Horror auf Friedhof: Auto erfasst Zwillinge – beide tot

Tödliches Drama auf einem Friedhofsparkplatz in Krefeld: Ein außer Kontrolle geratener VW erfasste ein Zwillingspaar – für die 72-Jährigen kam jede Hilfe zu spät.

In Krefeld kam es zu einem verheerenden Zwischenfall auf einem Friedhofsparkplatz. Ein silberner VW fuhr in eine Gruppe von Menschen, wobei zwei Personen ihr Leben verloren. Nach ersten Erkenntnissen der Ermittlungsbehörden handelt es sich vermutlich um einen tragischen Unfall.

Der Vorfall ereignete sich gegen 10 Uhr auf dem Parkplatz des Friedhofs Gellep-Stratum im Heidbergsweg. Der Fahrer des Wagens, bei dem es sich Augenzeugenberichten zufolge um einen älteren Mann handeln soll, verlor offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug und raste in die anwesenden Personen.

📍 Ort des Geschehens

Tragische Opfer

Besonders erschütternd: Bei den Todesopfern handelt es sich um ein 72-jähriges Zwillingspaar. Die Geschwister wurden unter dem Fahrzeug eingeklemmt und erlagen noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen.

Der 82-jährige Fahrer blieb nach Polizeiangaben unverletzt, stand jedoch unter Schock und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Mann aufgrund seines Alters möglicherweise die Kontrolle über das Fahrzeug verloren hat.

Neben den beiden Todesopfern wurde eine weitere Person leicht verletzt. Der Notarzt und mehrere Rettungswagen waren schnell vor Ort, konnten aber nur noch den Tod des Zwillingspaares feststellen.

Die Krefelder Polizei hat ein Verkehrsunfallaufnahmeteam entsandt und die Ermittlungen zur genauen Unfallursache eingeleitet. Der Parkplatz wurde für mehrere Stunden gesperrt. Ein Sachverständiger soll das verunfallte Fahrzeug technisch untersuchen, um mögliche technische Defekte auszuschließen.