Was bringt Premiumkraftstoff wirklich? Wir haben nachgefragt

Viele Autofahrer greifen an der Tankstelle zu Premiumkraftstoff, weil sie sich davon Vorteile für ihren Motor versprechen. Doch was steckt tatsächlich dahinter? Deshalb haben wir den ehemaligen Formel-3-Rennfahrer Sandro Lukovic losgeschickt, um für unsere Leser herauszufinden, was OMV MaxxMotion wirklich bringt.

„Ich tanke meinen BMW immer mit MaxxMotion, weil ich denke, dass es besser ist.“ Mit diesem Satz spricht Sandro Lukovic wohl eine Frage an, die sich viele Autofahrer schon einmal gestellt haben: Was ist an Premiumkraftstoff eigentlich anders?

Für KOSMO hat Sandro deshalb OMV-Experten Dr. Mattias Mayer getroffen und nachgefragt: Was bedeuten 100 Oktan, was sollen die zusätzlichen Inhaltsstoffe bewirken und merkt man davon beim Fahren überhaupt etwas?

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Was bedeuten 100 Oktan?

OMV MaxxMotion Super 100plus hat mindestens 100 Oktan. Doch was bedeutet diese Zahl eigentlich?

Vereinfacht gesagt zeigt die Oktanzahl, wie gut Benzin hohen Belastungen im Motor standhält, ohne sich ungewollt zu früh zu entzünden. Je höher die Zahl, desto widerstandsfähiger ist der Kraftstoff dagegen.

Das bedeutet allerdings nicht automatisch, dass jedes Auto mit 100 Oktan besser oder schneller fährt. Ob ein Motor die höhere Oktanzahl überhaupt nutzen kann, hängt davon ab, wie er technisch ausgelegt ist.

Sandro wollte aber noch etwas anderes wissen: Würde man nach mehreren tausend Kilometern überhaupt erkennen, welchen Kraftstoff ein Auto regelmäßig getankt hat?

Was würde man im Motor sehen?

Hier kommen die zusätzlichen Inhaltsstoffe des Premiumkraftstoffs ins Spiel. Laut Mayer sollen diese dabei helfen, bestimmte Teile des Motors sauber zu halten, Ablagerungen zu reduzieren und Reibung sowie Verschleiß zu verringern.

OMV bezeichnet diese Formulierung als CleanTech+ und verweist auf Testergebnisse, die von TÜV AUSTRIA Automotive bestätigt wurden. Die Effekte sollen bereits ab der ersten Tankfüllung einsetzen und bei regelmäßiger Anwendung dauerhaft erhalten bleiben.

Merkt man einen Unterschied beim Fahren?

Als ehemaliger Rennfahrer interessiert Sandro natürlich vor allem eines: Was davon merkt man eigentlich am Gaspedal?

Mayer nennt unter anderem Gasannahme, Beschleunigung und Durchzug. Wie deutlich sich das im Alltag bemerkbar macht, hängt jedoch vom Motor, dem Zustand des Fahrzeugs und der Fahrweise ab.

Premiumkraftstoff gibt es auch für Dieselfahrzeuge. Bei MaxxMotion Performance Diesel spielt statt der Oktanzahl die sogenannte Cetanzahl eine wichtige Rolle. Sie beschreibt, wie zündwillig der Dieselkraftstoff ist. Eine höhere Cetanzahl begünstigt das Verbrennungsverhalten und kann sich positiv auf den Motorlauf auswirken.

Die beiden OMV MaxxMotion-Kraftstoffe enthalten durch die spezielle CleanTech+ Formulierung Zusatzstoffe, die den Motor sauber halten, Ablagerungen reduzieren und die Motorlebensdauer verlängern können.

Für Sandro ist nach dem Gespräch jedenfalls klarer, was hinter seiner bisherigen Tankroutine steckt. Sein Fazit: „Jetzt weiß ich zumindest, warum ich MaxxMotion tanke.“

Liebe KOSMO-Leser, wir hoffen, dass wir euch damit eine Frage beantworten konnten, die sich wahrscheinlich viele schon einmal an der Tankstelle gestellt haben.