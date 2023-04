Was feiern wir am 1. Mai und warum?

Am 1. Mai wird der Internationale Tag der Arbeit gefeiert, ein Feiertag, der seinen Ursprung in den Bemühungen der Arbeiterbewegung hat. Die Bewegung verfolgte das Ziel einer 8-Stunden-Arbeitszeit, die von Arbeitnehmern auf der ganzen Welt noch heute genutzt wird.

Der Tag wird in über 150 Ländern auf der ganzen Welt gefeiert. Während des Kalten Krieges verlegten die Vereinigten Staaten die Feier des 1. Mai auf den 1. September, um ihn nicht zu feiern, wenn die Sowjetunion und ihre Verbündeten es taten. Aber deshalb wird der 1. Mai in ganz Amerika als Schulleitertag, Tag der Rechte und Loyalität gefeiert.

In Litauen ist der 1. Mai Verfassungstag, ebenso wie auf den Marshallinseln, wo an diesem Tag auch der Unabhängigkeitstag gefeiert wird.

Am 1. Mai feiern die Griechen den Heiligen Geist und Blumen, die Kasachen den Tag der Nationalen Einheit und die Haitianer den Tag der Landwirtschaft.

Das gesamte 19. Jahrhundert war geprägt von der rücksichtslosen Ausbeutung der Arbeiter. Niedrige Löhne und lange tägliche Arbeitszeiten, von 12, sogar 18 Stunden für Erwachsene und Kinder, erschöpften die Menschen, die in allen Ländern des entwickelten Kapitalismus durch Streiks menschenwürdigere Arbeits- und Lebensbedingungen forderten. Die größte Dynamik erfuhren die Streikbewegungen in den USA.

Der Tag der Arbeit hat seine Wurzeln in Ereignissen, die am 1. Mai 1886 begannen. Die führenden amerikanischen Gewerkschaften, inspiriert vom Sieg ihrer kanadischen Genossen im Jahr 1884, fordern die Verabschiedung eines Gesetzes, das eine Höchstarbeitszeit von acht Stunden pro Tag festlegt. Dieses Gesetz hätte bis zum 1. Mai verabschiedet werden sollen. aber dazu kam es nicht, Schätzungen zufolge traten damals im Osten der USA zwischen 300.000 und einer halben Million Arbeiter in den Streik. Der Samstag war damals noch ein Werktag. Es wird geschätzt, dass etwa zehntausend Arbeiter an den Demonstrationen in Milwaukee, 30-40.000 in Chicago und zehntausend in New York teilgenommen haben.

1889 wurde in Paris, am hundertsten Jahrestag der Französischen Revolution, einstimmig beschlossen, dass ab dem 1. Mai 1890 der Gedenktag an die Chicago-Revolution gefeiert wird. Die als Symbol der Arbeiterrebellion wurde die rote Nelke akzeptiert.

Heute wird der 1. Mai als Tag des Kampfes für die grundlegenden Menschenrechte aller Arbeiter gefeiert, oder frei übersetzt als Kampftag für das Recht auf ein menschenwürdiges Leben. Im Laufe der Geschichte haben viele Menschen im Kampf für Arbeitnehmerrechte ihr Leben verloren, daher ist der 1. Mai der Tag des Todes von Menschen, die dafür gekämpft haben, dass unser 24-Stunden-Arbeitstag in 8 Stunden Arbeit, 8 Stunden Ruhe und 8 Stunden kultureller Bildung unterteilt wird.

Der Kampf für Arbeitnehmer- und Menschenrechte geht heute weiter und es ist sehr wahrscheinlich, dass unsere Kinder und ihre Kindeskinder den Kampf für ihre Rechte auf ihre eigene Art führen werden.

In vielen Ländern der Welt ist der 1. Mai inzwischen ein gesetzlicher Feiertag.