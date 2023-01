Was ist eine “Cesnica” und wie bereitet man sie vor?

Cesnica(česnica) ist dekoriertes Brot und unverzichtbarer Bestandteil des Tisches, das am 7. Januar zum Mittagessen serviert wird, wenn das orthodoxe Weihnachtsfest gefeiert wird. Oft wissen die Menschen jedoch nicht, was es symbolisiert und wer es vorbereiten sollte.

Es gibt verschiedene Rezepte für Cesnica, je nachdem, in welchem ​​Teil des Landes orthodoxes Weihnachten gefeiert wird und welche Familientradition besteht. Was jedoch überall gleich ist, ist, dass Korotschun eine gute Getreideernte symbolisiert. Deshalb wird das Brot in manchen Regionen nicht von der Hausfrau geknetet, sondern vom Hausherrn – weil er mit dem Feld, mit der Ernte und dem Getreide arbeitet.

In einigen Dörfern in Herzegowina wird Cesnica, vom jüngsten Kind im Haus geknetet, und in Dörfern in der bosnischen Krajina kneten ihn nur Frauen, die Söhne geboren haben.

Ob Sie es als Pogatschen, Studel „Suva pita“ oder Maisbrot „Proja“ machen, ist nicht so wichtig, sondern es in guter Laune zu kneten und im Kreis Ihrer Familie und anderer Menschen, die Ihnen lieb und nahestehen, zu essen.

Wenn Sie es als Pogatschen zubereiten, sollte es aus Weizenmehl und verschiedenen Körnern bestehen und das Wasser sollte Weihwasser sein.

(FOTO: iStock/ Creative-Family)

Dem Teig wird eine Münze hinzugefügt, die den Fortschritt symbolisiert, und der Wert der Münze ist nicht wichtig. In einigen Familien ist es üblich, einen kleineren Dukaten zu setzen, in einigen wird die gleiche Münze jahrzehntelang gelegt, und in einigen wird ein Hartriegelzweig hinzugefügt: “für die Gesundheit”.

Der Cesnica, wird normalerweise mit Weihnachtsbaumzweigen dekoriert, aber das ist nicht zwingend erforderlich.

Wenn es gebacken ist, wird es auf den Tisch gebracht. Alle versammeln sich um den Tisch, der Gastgeber zündet eine Kerze an, nimmt das Räuchergefäß und räuchert die heiligen Ikonen und alle Anwesenden und übergibt dann das Räuchergefäß einem der jüngeren Familienmitglieder, das dann das ganze Haus mit Rauch erfüllt.

Wenn das Gebet des Haushalts beendet ist, wird das Brot zerdrückt. Es wird wie das festliche „Slava-Brot“ gedreht und mit den Händen in so viele Stücke gebrochen, wie viele Anwesende es gibt.

Wer ein Stück Cesnica, mit der Münze bekommt, hat dem Glauben nach das ganze Jahr Glück. Die gefundene Münze wird dem Gastgeber gegeben, der sie auf die Ikone legt.