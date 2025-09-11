WEGA-Einsatz in Meidling: 25-Jährige kämpft nach Messerattacke um ihr Leben

Hilferufe durchbrechen die Morgenstille in Wien-Meidling. Als die Polizei eintrifft, findet sie eine junge Frau mit lebensgefährlichen Stichverletzungen vor.

Eine 25-jährige Frau wurde am Donnerstagmorgen in Wien-Meidling mit lebensgefährlichen Stichverletzungen von der Polizei aufgefunden. Anwohner alarmierten die Einsatzkräfte, nachdem sie Hilferufe vernommen hatten. Die Landespolizeidirektion Wien bestätigte: „Es besteht Lebensgefahr.“

Nach notfallmedizinischer Versorgung durch die Wiener Berufsrettung wurde die Schwerverletzte umgehend in den Schockraum eines Wiener Krankenhauses transportiert. Die Frau schwebt weiterhin in Lebensgefahr und wird im Spital intensivmedizinisch betreut.

📍 Ort des Geschehens

Verdächtiger festgenommen

Die Beamten, unterstützt durch die Spezialeinheit WEGA (Wiener Einsatzgruppe Alarmabteilung), trafen in der Wohnung neben dem Opfer auch auf einen 25-jährigen Mann. Er wurde aufgrund des dringenden Tatverdachts sofort festgenommen.

Der Verdächtige, ein österreichischer Staatsbürger, erlitt bei dem Vorfall leichte Verletzungen und wurde zunächst in einem Wiener Spital behandelt, bevor er in Polizeigewahrsam kam. Als mutmaßliche Tatwaffe stellten die Ermittler ein Küchenmesser sicher.

Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, hat die Ermittlungen übernommen. Die Hintergründe der Tat sind derzeit noch unklar, wobei die Ermittler einen Beziehungsstreit als mögliches Motiv nicht ausschließen. Die Polizei machte bislang keine Angaben zu etwaigen Vorstrafen oder zu einem möglichen Hintergrund häuslicher Gewalt zwischen den beiden 25-Jährigen.