Nach Streit im Park: Lebensgefährlich verletzt – Polizei jagt Messerstecher

Nach einer Messerattacke auf einen 39-jährigen Mann in Wien-Mariahilf hat die Polizei nun Fahndungsfotos eines Tatverdächtigen veröffentlicht. Das bei dem Angriff lebensgefährlich verletzte Opfer befindet sich inzwischen in einem stabilen Gesundheitszustand. Die Ermittlungsbehörden bitten die Bevölkerung anhand der veröffentlichten Handyaufnahmen um Mithilfe bei der Identifizierung des Verdächtigen.

📍 Ort des Geschehens

Hinweise, die auch anonym abgegeben werden können, nimmt das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Mitte, unter den Telefonnummern 01-31310-43210 oder 01-31310-43800 entgegen.

Vorgeschichte im Park

Der Tatverdächtige und das spätere Opfer waren bereits vor dem eigentlichen Vorfall im Minna-Lachs-Park in eine Auseinandersetzung verwickelt gewesen. Am 25. August gegen 14:20 Uhr begegneten sich die beiden einander unbekannten Männer erneut in der Parkanlage im 6. Wiener Gemeindebezirk. Bei diesem Zusammentreffen zog der Angreifer ein Messer und verletzte den 39-Jährigen schwer, bevor er vom Tatort flüchtete.

Der Schwerverletzte musste umgehend in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

⇢ WEGA-Einsatz in Meidling: 25-Jährige kämpft nach Messerattacke um ihr Leben



Tathergang beschrieben

In einer mittlerweile durchgeführten Befragung schilderte das Opfer den Tathergang. Demnach sei der Angreifer zunächst ohne erkennbaren Anlass verbal ausfällig geworden und habe ihn mit Faustschlägen attackiert. Als der Täter bemerkte, dass Augenzeugen den Vorfall beobachteten, habe er die Flucht ergriffen.

Der 39-Jährige nahm daraufhin die Verfolgung auf und fertigte mit seinem Mobiltelefon Aufnahmen des Flüchtenden an.

In der Folge kam es zu dem Messerangriff. Der Tatverdächtige ist weiterhin flüchtig – eine Festnahme wurde bislang nicht vermeldet.

⇢ Mysteriöse Stichverletzungen: Tat oder Selbstverletzung im Wiener Gymnasium?

