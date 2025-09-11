Ethnische Grenzen, politische Manipulation und ausländische Einflussnahme halten Bosnien und Herzegowina in einer Dauerkrise gefangen – trotz gemeinsamer Kultur und Bedürfnisse der Bevölkerung.

Die tiefgreifende Problematik Bosnien und Herzegowinas liegt nicht allein in der Dreiteilung seiner Bevölkerung, sondern vielmehr in der Tatsache, dass dem Land eine echte Selbstverwaltung fehlt. Der massive Einfluss, den Kroatien und Serbien als selbsternannte „Vaterländer“ zweier Volksgruppen auf die inneren Angelegenheiten ausüben, untergräbt jede Chance auf selbständige Entwicklung. Die institutionalisierte ethnische Trennung – von den Entitäten (Teilrepubliken) bis zum dreigeteilten Staatspräsidium – schafft ein System, in dem konstruktive Politik kaum möglich ist.

Die Krise hat sich dramatisch verschärft: Seit März 2025 verabschiedete die Führung der Republika Srpska Gesetze, die staatliche Justiz- und Polizeibehörden auf ihrem Territorium verbieten und eigene Institutionen etablieren. Diese separatistischen Schritte untergraben die Souveränität und den verfassungsmäßigen Rahmen des Gesamtstaates massiv.

Wenn jede ethnische Gruppe ausschließlich eigene Interessen verfolgt, kann kein funktionierender Gesamtstaat entstehen. Was dort praktiziert wird, entspricht keineswegs modernen demokratischen Standards, sondern fördert eine Politik, die auf der Betonung von Unterschieden, der Kultivierung von Ressentiments und systematischer Diskriminierung basiert.

Kreislauf der Manipulation

Mit dem Abstand von anderthalb Jahrzehnten und einem gereiften Verständnis für politische Zusammenhänge erscheint die Situation noch paradoxer. Obwohl alle Bürger Bosnien und Herzegowinas letztlich dieselben Grundbedürfnisse teilen – wirtschaftlichen Wohlstand und Sicherheit – fehlt die Bereitschaft zur Zusammenarbeit. Der durchschnittliche Bosnier, unabhängig von seiner Religionszugehörigkeit, bleibt gefangen in einem Kreislauf aus nationalistischen Narrativen, historischen Mythen und existenziellen Ängsten.

Diese Faktoren machen die Bevölkerung besonders anfällig für politische Manipulation und nationalistische Propaganda, die von den jeweiligen Eliten gezielt eingesetzt werden. Kroatien und Serbien verstärken diese Dynamik, indem sie die jeweiligen nationalistischen Eliten und separatistischen Bestrebungen politisch und diplomatisch unterstützen, was die Spaltung des Landes vertieft und sowohl die Umsetzung des Dayton-Abkommens als auch die Annäherung an die EU blockiert.

Gemeinsame Identität

Ein Vierteljahrhundert nach dem Kriegsende wäre es höchste Zeit für ein gesellschaftliches Erwachen und entschlossenen Widerstand gegen diese Spaltung. Die unmittelbarste Verbindung besteht doch zum eigenen Nachbarn – ob er nun Josip, Ahmed oder Dragan heißt. Keine andere Bevölkerungsgruppe teilt so viele sprachliche und kulturelle Gemeinsamkeiten, keine andere Gruppe ist durch ähnliche Mentalität und Lebenserfahrung so eng verbunden wie die Menschen, die gemeinsam in Bosnien und Herzegowina leben und dieses Land ihre Heimat nennen.